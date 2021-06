Per l’organització del festival Espurnes Barroques, que va clausurar els concerts ahir a la Cova de Sant Ignasi, l’èxit del festival no es mesura amb la quantitat d’espectadors. Però sens dubte estaven satisfets que en els 22 concerts programats, des del 13 de maig, hagin assistit un total de 2.500 persones. I el públic ha acollit bé la proposta musical fins el darrer moment, ja que al concert d’ahir 190 persones no es van voler perdre les melodies de l’orquestra Vespres d’Arnadí amb la veu de la reconeguda soprano tarragonina Marta Mathéu.

«Però els números són el menys important a l’hora de fer balanç perquè, com valores que un nen somrigui quan escolta la Jove Capella Reial de Catalunya i s’apropi al director, Lluís Vilamajó, i li digui gràcies. Això va passar i en Lluís li queien les llàgrimes d’emoció. Quan veus aquestes vivències és igual si venen 2.500 persones o 300», explicava el director del festival, Josep Barcons. I és que la proposta musical, que des del 2018 posa en valor amb concerts a municipis de la Catalunya Central el llegat del barroc, pretén que els espectadors s’emocionin.

Tot i que els organitzadors sempre han buscat llocs singulars i escaients per als concerts, sabien que el d’ahir s’havia de celebrar a la Cova de Sant Ignasi i així clicar l’ullet als actes commemoratius dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa. «L’any vinent s’hi faran moltes coses i per això ho vam creure escaient», afegia el director del festival.

El concert d’ahir proposava als assistents un viatge a través de la música barroca. Un viatge que començava a la cultura musical de Nàpols del segle XVIII de la mà de peces musicals de compositors de referència de l’època com Francesco Durante, Giovanni Battista Pergolesi i el català Domènec Terradellas, que va néixer en una família pagesa i es acabar convertint en el compositor d’òpera catalanoitalià més important del segle XVIII. La interpretació de les peces en un lloc tan emblemàtic i ideal per portar l’espectador a èpoques pretèrites com és la Cova de Sant Ignasi va satisfer el públic, que no parava d’ovacionar l’orquestra i la soprano.

El viatge musical va continuar a Viena, amb un dels compositors més importants, l’austríac Wolfgang Amadeus Mozart, i tres peces influïdes per l’estil de l’escola napolitana. Els concerts d’aquesta edició del festival tenien com a fil conductor «la passió del barroc entesa com a motiu de transformació». El festival té una funció social, i abans del concert membres de la Comunitat de Sant Egidi van veure els assajos.