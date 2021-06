Els intèrprets del país seran per segon any consecutiu protagonistes del Festival Internacional Orgue de Montserrat-Cassià M. Just in memoriam, que començarà demà dissabte amb la presència de l’Escolania i l’Orquestra Simfònica del Vallès i es perllongarà fins a l’agost amb un programa de quatre concerts, tots ells d’entrada gratuïta (amb reserva prèvia a la web de l’abadia). Les actuacions es podran seguir per Montserrat Ràdio i TV (al web de l’abadia) i les ràdios i les televisions de la Xarxa de Comunicació Local, excepte el primer, que s’oferirà en diferit el mateix dia a les 22.30 h.

La primera cita del certamen tindrà lloc demà amb el títol Del Barroc al Classicisme organístic, amb l’Escolania i la Capella de Música de Montserrat i l’Orquestra Simfònica del Vallès, amb direcció de Xavier Puig, la interpretació a l’orgue d’Àlvaro Carnicero i el cant solista del tenor sallentí Roger Padullés i el baríton Xavier Mendoza. El públic podrà escoltar el Concert en si bemoll major op. 4 núm 6 de Händel, el Magnificat d’Anselm Viola, mestre de l’Escolania, per a orgue i orquestra i la gran Missa in honorem B. V. M. en Mi bemoll major Hob XXII: 4, de Haydn.

Format a l’Escola Municipal de Música de Pineda de Mar i a l’Escolania de Montserrat, entre d’altres llocs, Àlvaro Carnicero combina la seva faceta com a organista i pianista amb altres disciplines com la composició, el jazz i el cant coral. Per la seva part, Padullés tornarà a un lloc que coneix prou bé gràcies a la seva experiència a l’Escolania en els inicis de la seva formació, convertit en un tenor de prestigi que també destaca com a autor i director amb espectacles com, per exemple, Emili Vendrell, la veu del poble.

De Bach a l’actualitat

El festival visita cada any diversos territoris estilístics, i enguany els espectadors, ja siguin presencials o a través de la ràdio i la televisió, tindran l’oportunitat d’escoltar interpretacions de peces clàssiques i altres contemporànies. La segona cita amb l’orgue montserratí està prevista per al dissabte 24 de juliol, amb la presència de José Luis Echechipía París, organista titular del Monestir de Leyre i promotor del món organístic de Navarra. Al seu costat hi haurà el també navarrès Pello Ruiz Huici a l’oboè. El concert proposarà un diàleg entre la música per a orgue de Bach amb l’oboè. Així mateix, també interpretaran peces de Domenico Scarlatti, Johann S. Bach, Josep Pla, Jesús Guridi i Ralph Vaughan Williams.

Riyehee Hong , un organista coreà que viu a Madrid, serà el cap de cartell el dissabte 7 d’agost d’un programa centrat en les variacions per a orgue que començarà pel Passacaglia de Bach, obra de referència del P. Cassià M. Just, i anirà fins la dinàmica contemporània de les variacions per a orgue. Hong tocarà peces de Claude Balbastre, Johann S. Bach, Eugine Gigout, Charles-Marie Widor, Dudley Buck i Alexandre Guilmant.

El darrer concert del festival anirà a càrrec de l’asturiana Susana García Lastra, el dissabte 21 d’agost. L’organista titular de l’església de Los Venerables de Sevilla interpretarà música de Bach a Henry Mulet, passant per autors com J. Gabriel Rheinberger, Luis Mariani, John Cage, Jan Zwart, M. Hélène Bonis, René Louis Becker i Domingo Arquimbau.

El festival està patrocinat per l’Abadia de Montserrat i la Fundació Pinnae, amb direcció artística del P. Jordi-Agustí Piqué.