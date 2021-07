El pop artesanal i fet amb cura del quartet manresà Arlet va aplegar una vuitantena de persones a la basílica de Santa Maria de Manresa, la Seu. La raó de la presència del grup en un espai tan poc habitual per a la música moderna com un temple catòlic és la campanya Restaurem l'orgue, que des de la tardor està oberta a tothom amb la finalitat de recollir fons per a la rehabilitació integral de l'instrument.

Albert Sancristòfol (baix, guitarra i veu), Miquel Oliva (bateria i percurssions), Xavier Serra (veu i guitarra) i Maria Oliva (teclat, harmònica, acordió i veu) van desgranar els temes del seu primer llarga durada, Mil raons (2018), que ja han presentat en diferents escenaris de la Catalunya central com la sala El Sielu de Manresa, on van celebrar una concorreguda presentació, i el Festival Músiques de Butxaca d'Igualada, al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada.

Així mateix, la formació de la capital bagenca va interpretar versions de grups catalans, una faceta que també forma part del seu repertori des dels inicis.

La campanya que es va posar en marxa el novembre passat cerca 300.000 euros per sufragar el cost de restaurar l'orgue, una feina que s'està duent a terme al taller de l'orguener Carlos M. Álvarez, a Villel (Terol).

Una de les vies de finançament és la realització de concerts com el d'Arlet. Properament, la comissió organitzadora d'aquesta campanya de mecenatge donarà a conèixer la celebració de més actuacions musicals.