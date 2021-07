Els jardins del monestir de Sant Benet de Bages van tornar a ser dijous l'escenari del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, que va complir la vint-i-setena edició amb el pianista manresà Manel Camp com a protagonista. El certamen, que l'any passat es va celebrar tot i la pandèmia gràcies al treball de l'Associació de Música Clàssica, torna enguany amb un repertori de tres concerts que continuarà els dos propers dijous amb la manresana Mireia Pintó i el sallentí Roger Padullés com a caps de cartell.

El concert inaugural de dijous va portar a l'antic recinte monacal la gira dels 75 anys de Manel Camp, amb l'espectacle Zefiro torna que marida dos moments de la història de la música tan allunyats en el temps com el barroc i el jazz però, alhora, units per la voluntat d'improvisar. La vetllada va aplegar 300 persones i va tenir lloc aplicant les normes de seguretat sanitària pertinents.

El muntatge que es va poder gaudir dijous a Sant Benet va aplegar una desena de músics a l’escenari. A una banda s’hi va situar l’Ensemble Méridien Barcelona, reconeguda formació dirigida per la violinista Elisabet Bataller des de la seva creació, l’any 2007, i que interpreta la música dels segles XVII i XVIII amb voluntat historicista. «Els seus integrants participen també en altres prestigioses formacions d’arreu d’Europa i per això és molt bèstia poder-nos reunir per un dia, i fer-ho al Bages i pel meu 75 aniversari», va destacar Camp.

A l’altra banda de l’escenari, hi havia la formació jazzística, integrada pel pianista manresà, el trompetista Matthew Simon i la cantant Gemma Abrié.

Tot el conjunt va oferir una reinterpretació d'algunes peces rellevants de principis del segle XVII, com Passacaglia a 4, op. 22, de B. Marini (1594-1663), l'ària de la Suite en Re M BWV 1068 de J. S. Bach (1685-1750), Dido's lament, de l'òpera Dido and Aeneas de Henry Purcell (1659-1695) i la peça que dóna nom a l'espectacle, Zefiro Torna, C. Monteverdi (1567-1643).

Dijous vinent, dia 15 de juliol, serà el torn del concert Artistes emergents, un projecte que es va iniciar en l'edició del 2020 per donar cada estiu l'oportunitat de tocar en directe a un jove artista de nivell acompanyat a l'escenari d'un intèrpret experimentat. La mezzosoprano Mireia Pintó, la soprano Alexandra Gladysheva i el pianista Vladislav Bronevetzky pujaran a la fusta de Sant Benet per apadrinar els joves pianistes Emma Stratton, Eudald Buch -que fa dotze mesos va protagonitzar el concert en línia del festival- i Ot Ortega, aquest darrer fill de Berga i un jove talent amb un futur prometedor. Els sis intèrprets tocaran obres de Von Weber, Bach, Busoni, Rachmàninoff i Donizetti.

La darrera cita del festival tindrà lloc el 22 de juliol amb el concert Emili Vendrell: la veu del poble, que farà pujar el tenor sallentí Roger Padullés a l'escenari, juntament amb el pianista Jordi Armengol i l'actor Ferran Frauca. Amb aquest espectacle es ret homenatge a la figura d'un tenor que va marcar una època i va ser perseguit pel règim franquista.

Els concerts tenen lloc als jardins de Món Sant Benet, comencen a les 22.15 h i les entrades tenen un preu de 25 euros.