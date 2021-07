L’humorista gràfic Carlos Romeu Müller, conegut com a Romeu, va morir ahir als 73 anys, segons va informar la revista El Jueves a través d’un missatge a Twitter. Romeu va ser fundador d’aquesta publicació el 1977 al costat de Tom i JL Martin. «Hem perdut un pare», afirmava ahir la revista, que va qualificar Romeu de «mestre de l’humor gràfic». El creador de personatges com Betty va néixer a Barcelona el 1948 i també va treballar, entre altres mitjans, al diari El País. Va ser el pare de Miguelito, que el dibuixant va publicar diàriament en aquest rotatiu des de l’inici del diari i fins a final del 2009. També va escriure guions per a programes de televisió, entre ells Filiprim de TV3. «Una abraçada, company, allà on siguis», cloïa la revista en la seva piulada. El 2011, l’humorista gràfic va ser reconegut amb el premi internacional d’humor Gat Perich.