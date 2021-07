En èpoques de crisi cal reivindicar més que mai els festivals que no només sobreviuen, sinó que creixen. Aquest és el cas de Stagnum, un certamen multidisciplinari que sumarà aquest estiu a l’Estany la seva tretzena edició. Un poble de menys de 500 habitants que, any rere any, aconsegueix acollir propostes de nivell i produccions pròpies en un festival que s’allargarà cinc caps de setmana d’estiu.

El certamen tindrà cinc propostes repartides entre els mesos de juliol i agost que se celebraran en el claustre o l’església del monestir romànic de Santa Maria de l’Estany. En un any complex en què les mesures sanitàries varien cada poc temps i en què la cultura està en el punt de mira, el director artístic del festival, David Cid, va tancar la cartellera a l’hivern, com fa cada any . «El mes de febrer ja estava tot lligat. Ens vam asseure amb la regidora de cultura, l’Elisabet Vidal, per concretar i analitzar les propostes, i vam decidir tirar endavant».

Una de les claus de l’èxit és la confiança que genera el cartell de Stagnum, que li ha permès seguir evolucionant. «Aquesta edició hem comptat amb subvencions de la Diputació de Barcelona, de l’ajuntament i també de la Generalitat, així com de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb el qual hi vam començar a col·laborar l’any abans de la pandèmia». Unes ajudes necessàries per a la supervivència del certamen, que ha aconseguit una regularitat. El mateix Cid reconeix «l’orgull enorme de veure com aprofitem els nostres recursos. Som un micropoble viu culturalment i a cada edició busquem innovar i portar diferents propostes i disciplines». Per Stagnum han passat tallers de gospel, concerts de diferents estils musicals, poesia, teatre i moltes altres activitats en un festival que busca l’heterogeneïtat.

La d’enguany serà una edició especial perquè serà la primera sense un dels seus impulsors, l’exalcalde del poble Josep Sindreu, que va morir el passat mes d’octubre. Sindreu va ser un dels promotors de la «Bachiana», que ja va per la seva dinovena edició. «Ens reuníem el Francesc Mañosas i jo, que som molt fans de Bach, i el fèiem sonar de forma enllaunada al claustre. La resposta va ser tan bona que vam començar a portar músics per interpretar al compositor, i així va néixer «la Bachiana», que ja és una part indispensable de la programació», explica Cid. L’artista convidada per portar Bach a Santa Maria de l’Estany és la pianista russa Varvara Nepomnyaschaya, una de les figures destacades del panorama musical actual. « La proposta era cara, però vam acceptar perquè estem parlant d’una de les millors pianistes del moment».

David Cid es considera «molt exigent» a l’hora de muntar i dissenyar Stagnum. «Normalment sempre tinc artistes a qui proposar els concerts i conec el sector. Intento portar noms reconeguts que penso que poden funcionar. Si no els conec he de tenir-ne molt bones referències». A més, amb la trajectòria del certamen, cada vegada «hi ha més gent interessada en participar en el festival a mesura que passen les edicions. Ens arriben propostes i això és senyal que es fan bé les coses», remata David Cid.

Cid es proposa oferir el monestir com a espai de residència de companyies o artistes a canvi de la creació d’un projecte artístic que s’estreni al festival. Enguany, l’espectacle Perquè és una vegada hissada la paraula que arribarà el vent, de Raynald Colom i la poeta moianesa, Neus P. Cirera, veurà la llum a la 13a edició de Stagnum, així com la proposta jazzística d’una formació reunida expressament per al festival, formada per Albert Bover, Esaie Cid, Manel Fortià i Pau Bombardó.La pianista, que interpretarà les Variacions Goldberg, està immersa en una imparable carrera internacional des que va guanyar el prestigiós concurs Géza.

A proposta de David Cid, concert d’un quartet de l’escena internacional per a aquest únic concert: Alber Bover, piano; Esaie Cid, saxo; Manel Fortià, baix, i Pau Bombardó, bateria.

L’internacional Xavier Díaz-Latorre, guitarra de 5 cordes i viola de mà de 6 cordes, farà parada a l’Estany per presentar el seu programa Fantasies & Danses del Segle d’Or.

L’actual directora del grup vocal Barcelona Ars Nova farà un taller de cant (per a totes les edats) on es treballaran obres tradicionals catalanes i d’arreu del món.