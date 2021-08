Mare de sucre, dirigida per Clàudia Cedó i amb la interpretació del bagenc Marc Buxaderas, encapçala el rànquing dels finalistes a la 4a edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Nacional de Catalunya aspira a cinc guardons: millor espectacle, millor autoria original, millor direcció, millor interpretació de repartiment i millor revelació, aquest darrer per a Buxaderas. L’actor d’Aguilar de Segarra va debutar en el teatre professional amb aquest muntatge de Cedó que posa al centre les persones amb discapacitat funcional.

Amb quatre nominacions hi ha dues propostes: De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda de La Calòrica, produïda també pel Teatre Nacional de Catalunya, i Les tres germanes de Julio Manrique del Teatre Lliure. Amb tres nominacions destaca la producció de La Perla 29: Canto jo i la muntanya balla, a partir de l’obra original d’Irene Solà.

Fins al 12 de setembre es poden votar els guanyadors a través de la web de Teatre Barcelona: teatreebarcelona.com. Els premiats es donaran a conèixer el 22 de setembre en la tradicional gala virtual a través de les xarxes socials del portal d’arts escèniques de referència de la ciutat.

Com a novetat de l’edició d’enguany, Teatre Barcelona ha apostat pel no binarisme, de manera que s’ha eliminat la diferència de gènere en totes les categories referents a artistes. Així, les categories queden agrupades de la manera següent: autoria original, direcció, interpretació, interpretació de repartiment, interpretació de musical i interpretació revelació. Aquesta aposta ja s’ha posat en marxa en altres guardons com el Festival de Donosti, La Berlinale o els MTV Awards.

Així mateix, s’ha creat un premi especial en reconeixement a les activitats, iniciatives o professionals que es desenvolupen al voltant de l’activitat escènica. Aquest serà l’únic reconeixement que designarà directament l’equip de redacció i continguts de Teatre Barcelona.