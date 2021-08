El plaer de patir sobre la bici

La Vuelta a Espanya de ciclisme concentrarà l’interès dels aficionats des d’avui i durant les tres properes setmanes, sobretot en les etapes de muntanya. Antonio Toral presenta amb exhaustivitat els grans ports de la cursa, a més dels que es pugen habitualment a la Volta a Catalunya i a l’Itzulia (la Volta al País Basc).

Un pendent màxim del 23,50 % i una mitjana de 10,13 % durant 12,5 km d’ascensió converteixen l’Angliru en el port que, probablement, més temen els corredors quan el traçat de la Vuelta els fa passar pel seu cim. Però no és l’únic mur que fa patir de valent els ciclistes, professionals i aficionats, arreu de la geografia estatal, entre els quals hi ha l’autor del llibre, que va pujar cadascuna de les carreteres costerudes que detalla i va crear un sistema per calcular el coeficient d’esforç i la potència que cal per fer cada pujada.

Noms com la Covatilla, Cerler, la Cruz de la Demanda i Jaizkibel formen part de la mitologia del ciclisme català, basc i espanyol. «Haver triomfat en ports tan espectaculars i exigents com la Pandera o el Mas de la Costa ha contribuït a millorar el meu palmarès i a fer-me millor ciclista», explica el campió del món Alejandro Valverde en el pròleg. El llibre aporta dades, històries i anècdotes per estimar encara més aquests cims imponents.