Fa un temps Liam Neeson va explicar en una entrevista que estava cansat de films d’acció i que es dedicaria a buscar altres projectes. I ho ha fet (fa unes setmanes estrenava la comèdia dramàtica Una villa en la Toscana), però no ha acabat de complir en això de deixar les armes. El que sí està fent és abandonar l’estela de la saga Taken i protagonitzar thrillers que no es limiten a tenir-lo assedegat de venjança i dient frases de samarreta. Un bon exemple d’això és Ice Road, una intriga que barreja elements del noir, del survival i del cine de catàstrofes, però que no pot evitar ensenyar en alguns moments el Neeson expeditiu. No és estrany venint del guionista i director Jonathan Hensleigh, que va escriure la tercera entrega de Jungla de Cristal i va realitzar la infravalorada The Punisher.

Ice Road comença com un drama de sobretaula en què una tragèdia requereix d’un rescat molt complex i ple de dolorosos sacrificis. En una mina dedicada a l’explotació de diamants, un accident deixa atrapats els treballadors. És al nord del país, a la zona més hostil. Per rescatar-los, l’empresa contracta l’equip encapçalat per un veterà conductor de llevaneus, Mike McCann, que traça un pla per sortejar els problemes que porta el gel i arribar fins als miners. Però toparà amb una banda de lladres poc diplomàtics més interessants en obtenir els diamants que no en la supervivència dels treballadors de la mina.