El festival de Venècia està consagrat essencialment a llargmetratges de ficció, però fa alguna excepció en casos especials. De fet, el format de sèrie va merèixer una certa atenció fa uns anys, sempre que venia acompanyat per grans noms entre els directors i els intèrprets. Enguany hi ha una única minisèrie de 5 episodis present en la programació, però tothom entén la raó: és l’adaptació d’un cim de la ficció del segle XX, que a Espanya va arribar en format cinematogràfic l’any 1973, tot i que a Suècia també es va presentar llavors en format de sèrie. Estem parlant de la llegendària Escenas de un matrimonio, del suec Ingmar Bergman, on el director va exorcitzar tots els seus -i molts- dimonis sentimentals i va provocar que les xifres de divorcis es disparessin al seu país d’origen, quelcom que ha generat diversos estudis sociològics. La cadena nord-americana HBO ha decidit fer-ne una versió que entenem justificada per la vigència i la universalitat de la història exposada i perquè suposa un extraordinari vehicle per a dues interpretacions fora de mida. Els originals Erland Josephson i Liv Ullmann han estat substituïts en aquesta ocasió per dos noms d’equivalent prestigi: Oscar Isaac, que amb aquesta suma tres produccions a la Mostra, i Jessica Chastain, que tothom diu que enguany viurà la seva consagració definitiva. Segur que la nova Escenas de un matrimonio farà molt per aconseguir-ho. Cal recordar que Chastain va ser triada per la propia Liv Ullmann per interpretar el gran clàssic suec La senyoreta Julia, d’August Strindberg, quan va dirigir-ne una versió pel cinema. El director israelià Hagai Levi, que va destacar amb la sèrie In treatment s’encarrega ara de la direcció d’aquests cinc episodis que estilitzen el material original apropant-lo a la contemporaneïtat i a la realitat nord-americana, probablement de la mateixa manera que la nova fotografia caramel·litzada substitueix la cruesa del primer treball de Sven Nykvist. I amb això no dic res i ho dic tot. S’estrena a HBO Max a partir d’aquest 12 de setembre.