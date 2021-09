Amb la música del duet electrònic Hidrogenesse com a fil musical es presentava ahir a l’Anònima de Manresa el festival FABA, nascut el 2017 amb l’objectiu de convertir l’antiga fàbrica del carrer Llussà en un nucli de creació al bell mig del barri antic de la capital del Bages. El que seria la cinquena edició, la quarta presencial per la pandèmia, se celebrarà excepcionalment del 26 de setembre al 2 d’octubre amb més de 40 artistes, dos escenaris i la llotja de creació al recinte fabril. I amb la previsió de tornar el maig.

Amb un pressupost de 40.000 euros, el suport de l’Ajuntament, mecenes privats i espònsors (Mahou com a principal) el festival serà gratuït (amb reserva d’entrades a partir del 15 de setembre a la web del FABA) i tindrà com a caps de cartell, com ja es va fer públic fa unes setmanes, Laetitia Sadier, la líder de Stereolab, que presentarà «en exclusiva» el seu nou format de directe en solitari; Hidrogenesse, que actuarà per primer cop a Manresa, i Rodrigo Laviña y su combo, amb una bona representació de músics bagencs a les seves files, com els germans Alba i Santi Careta.

Ahir es desplegava el cartell complet però, sobretot, es recordava la filosofia d’un certamen que aposta per programar artistes de tots els àmbits (sorollisme, dansa, folk, cinema...), locals, nacionals i internacionals, que no sempre tenen lloc al circuit comercial. El bateig de presentació el van fer dues regidores del consistori manresà, Anna Crespo de Cultura i Claudina Relat de Centre Històric i dos membres de l’equip del FABA, Vicky Garcia i Eduard Serra. Garcia va enumerar tots i cadascun dels patrocinadors («sense ells no hi hauria festival») en un agraïment que es va estendre als hostalers de la ciutat que allotjaran gratuïtament els artistes. Crespo va celebrar el retorn del FABA i les jornades que es faran sobre el futur d’una fàbrica «cobejada per diferents serveis», mentre Relat subratllava la ubicació com a revulsiu del barri. Serra es va encarregar de posar sobre la taula la part artística d’un FABA «exigent» que, amb la pandèmia, ha confegit un cartell d’artistes encara més selectiu: «Alguns artistes han preparat 2 i 3 repertoris diferents per adaptar-se a la canviant situació sanitària». De fet, com subratllava Serra, una de les característiques del certamen és la hibridació i «integració» de projectes artístics en un cartell que recupera noms que no van poder actuar l’any passat i que té la gènesi en el projecte digital Nucli que va substituir el festival en pandèmia.