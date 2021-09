El director de cinema Mario Camus ha mort a la seva ciutat natal, Santander, als 86 anys d'edat, tal i com han informat els seus familiars i han confirmat a les xarxes diversos companys seus. El cineasta va dirigir pel·lícules que van assolir gran èxit de crítica i públic com 'La colmena' o 'Los santos inocentes'. De fet, Camus va destacar especialment per adaptar per la gran pantalla clàssics de la literatura espanyola, i va assolir reconeixement internacional amb alguns dels seus films més coneguts.

'La colmena', per exemple, va guanyar l'Ós d'Or al festival de cinema de Berlín l'any 1983, i 'Los santos inocentes', va rebre la menció especial del jurat al festival de Cannes a l'any 1984. La seva trajectòria va rebre el reconeixement de la professió a Espanya amb el Goya d'Honor de l'any 2011. Va dirigir una trentena de pel·lícules, la majoria amb guions adaptats de clàssics de la literatura en castellà, i va capitanejar també algunes sèries per a televisió com 'Curro Jiménez' o 'Fortunata y Jacinta'.