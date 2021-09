L’escriptora manresana Cristina Masanés Casaponsa (1965), resident a l’Empordà, presenta avui (12 h) a la llibreria Papasseit de la capital del Bages la seva darrera creació literària, Eroica (L’Avenç). Sota la forma de diari de confinament, Eroica és un text breu i fragmentat que es converteix en un llibre de memòria personal i familiar, un reconeixement a la figura de la mare, al seu suïcidi i a la línia de vida que uneix tres generacions de dones. Durant 65 dies, reclosa a casa per la pandèmia, l’escriptora va sortir cada matí al pati a fotografiar el cel. La imatge del blau, juntament amb la música de Beethoven i l’escriptura d’un diari l’ajuden a no perdre’s. Masanés, autora dels llibres d’assaig biogràfic, Lídia de Cadaqués. Crònica d’un deliri (Quaderns crema, 2001) i Germaine Gargallo: cos, pintura i error (Llibres del segle, 2014), estarà acompanyada per la poeta Ariadna Torres i l’editora Núria Iceta.