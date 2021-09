David Rosell (Manresa, 1976) presenta avui el seu nou disc, Flor blanca (U98 Music), que, segons diu, ha sorgit de la necessitat vital que té de fer música. Hi ha treballat els últims anys amb la intenció de fer-lo de manera pausada i amb l’única premissa de gaudir, deixant de banda estils, modes i qualsevol pressió que pogués alterar el seu únic desig, fer cançons. A principis de mes ja en va presentar el primer senzill que, precisament, és la cançó titulada Flor blanca, que va fer poc després de néixer la seva filla, a qui va dedicada.

El manresà es va donar a conèixer com a líder de Dept, i ha format part de Brams i Mesclat. Però s’ha guanyat prestigi com a productor de grups com Txarango, Els Catarres, Miki Nuñez, Buhos, Doctor Prats, Portobello, El Diluvi... I ha acompanyant la gira d’Els Catarres com a guitarrista.