n Luana Roca (Manresa, 2004) estudia batxillerat humanístic a l’institut Lluís de Peguera «i m’agrada molt, és molt recomanable». També estudia piano al Conservatori, però no creu que faci estudis professionals de música. «Em tira més l’audiovisual: curtmetratges, cine... Crec que això em pot agradar». Fa un parell d’anys que conrea la fotografia (digital i analògica), a la qual ja era aficionat el seu pare. Tot i que matisa: «tot el que faig és experimental: no en tinc ni idea. Faig allò amb el que em sento més còmode i em crida l’atenció la quotidianitat, que fonamenta qui ets i com fas les coses».

Té 17 anys i parla així de clar, com ja va avançar el director artístic del FABA, Eduard Serra, que va seleccionar el seu treball fotògrafic per al festival de l’any passat (el que no es va arribar a fer). «Només que m’acceptessin ja em va esperonar», apunta Roca. Ja va participar a Nucli, una proposta virtual del FABA celebrada el desembre passat, amb una càpsula audiovisual amb Aida Cendra i Clàudia de Juan (dansa contemporània). I demà exposarà Paraules gruixudes, imatges i collage. Qui vulgui assaborir la mostra tindrà un espai per seure i escoltar un text que revela la seva relació amb les paraules.