Aquest dimarts a la nit Eivissa va acollir el sopar de nominats de LOS40 Music Awards 2021, on s’han donat cita nombrosos artistes i representants del món de la cultura i la indústria musical. Tony Aguilar, Cristina Regatero i Karin Herrero, de LOS40, van ser els encarregats de revelar els artistes nominats de la pròxima edició de la festa més gran de la música en aquest país.

LOS40 arrenca així el compte enrere per al que serà la seva gala més sonada, gràcies al suport del Govern de les Illes Balears (GOIB) i l’Agència d’Estratègia Turística Illes Balears (AETIB). LOS40 Music Awards 2021 se celebraran el 12 de novembre al Velòdrom de Palma i reuniran destacats artistes nacionals i internacionals, noms que seran confirmats d’aquí a unes setmanes.

Pablo Alborán, Aitana, Malú, Dani Martín, Leiva, Lola Índigo, Melendi, Ana Mena, Vanesa Martín i Alfred García van ser alguns dels convidats que no van voler perdre’s el sopar de LOS40, organitzada en aquesta ocasió sota la posta de sol d’Eivissa.

La categoria internacional de LOS40 Music Awards 2021 està liderada per Ed Sheeran, que suma quatre nominacions; seguit d’Olivia Rodrigo i The Kid Laroi, amb tres, i BTS, Dua Lipa, Imagine Dragons, Justin Bieber i Lil Nas X, amb dos. D’altra banda, C Tangana amb quatre nominacions; Ana Mena i Pablo Alborán, amb tres, i Aitana, Álvaro de Luna, Dani Martín, Lola Índigo i Sidecars, amb dos, encapçalen l’apartat nacional. Tanquen les nominacions els artistes internacionals llatins, on Rauw Alejandro i Sebastián Yatra parteixen amb tres nominacions, i Bad Bunny, Camilo, J. Balvin i Karol G, amb dos.

Com a avantsala de la gala, LOS40 ompliran de música tots els racons de les Illes Balears amb xous secrets en llocs emblemàtics i tres grans concerts en racons molt sorprenents i únics pel seu valor patrimonial, cultural i històric, dels quals ben aviat es coneixeran tots els detalls.