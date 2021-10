La pandèmia va fer, l’any passat, que la llotja física, ubicada fins llavors al Museu de la Tècnica, passés a ser virtual. Enguany, la Mediterrània recupera l’espai físic de la llotja però el trasllada al centre de la ciutat, on tindran lloc presencialment les activitats professionals. L’epicentre serà el pati del Casino i s’estendrà a la seu de la fira, a la Casa Lluvià) i al Teatre Kursaal. La Casa Lluvià serà el punt de rebuda dels professionals per recollir les seves acreditacions. La carpa que s’instal·larà al pati del Casino (la Taverna de la Fira), climatitzada i tancada, explica el director artístic de la Mediterrània, Jordi Fosas, tindrà un doble escenari. El petit servirà per als ponents de les jornades professionals i el gran per a les actuacions. A l’exterior de la carpa hi haurà taules i cadires per a les reunions ràpides i serà el punt de partida dels itineraris artístics per als professionals. També, al pati, hi haurà servei de bar i una food-truck.

De 10 a 6 de la tarda, tota aquesta àrea de la Taverna de la Fira (l’anomenada ÀreaPRO) només serà per a professionals acreditats però a partir de 2/4 de 7 de la tarda, passarà a ser la Taverna de la Fira, amb activitats per al públic que hagi comprat l’entrada i els professionals que hagin fet reserva corresponent. L’aforament màxim serà 288 persones (interior i exterior). La nova ubicació de la llotja, al centre de la ciutat, era una reclamació dels professionals. Segons Fosas, «s’ha de veure com funciona i si li donem continuïtat».