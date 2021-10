La 24a Fira Mediterrània ha arrencat aquest dijous al matí amb dues bones notícies. La primera, en retorn dels grups escolars, absents en l'edició de l'any passat per la pandèmia. I la segona, que a partir de demà, divendres, els canvis en les restriccions anticovid permetran ampliar l'aforament fins al 100% dels espectacles que tindran lloc a la Taberna de la fira, els Carlins i la Nau de l'Anònima. A partir d'aquesta tarda es posaran a la venda més entrades per aquells espectacles que ja els havien esgotat.

Ahir ja era oficial que el Kursaal, el Conservatori i la Plana de l'Om podrien ampliar aforament a partir de demà. Avui s'ha sabut que la Taberna, els Carlins i la Nau també ho podran fer. En el cas de la Taberna, passarà de 231 a 330 localitats; els Carlins, de 237 a 339; i la Nau, de 130 a 186.

Paral·lelament, la sala Stroika, amb llicència de sala de concerts, oferirà divendres, per primer cop en 19 mesos, un concert amb el públic a peu dret, amb el 70 % de la capacitat, sense distàncies, amb mascareta i amb la necessitat de presentar el passaport covid. Serà el de Roba Estesa, que ja tenia exhaurides les 250 localitats per a un concert amb el públic assegut; ara, hi podran anar 300 persones més. L’aixecament de restriccions en aquests equipaments culturals afectarà una trentena de funcions de divendres a diumenge.

Avui, però, primer dia del mercat d’espectacles d’arrel manresà, l’aforament continuarà al 70% i això vol dir que al muntatge inaugural, a càrrec de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC), amb entrades exhaurides de fa dies, no es puguin aplicar les noves mesures decretades pel govern, que entren en funcionament demà. Lídia Hinojo, gerent de la Mediterrània, explicava ahir que, malgrat haver de gestionar canvis de darrera hora, l’ampliació és «una notícia positiva».

Una primera jornada per al públic familiar

La mainada és la protagonista d'aquesta primera jornada de la 24a Mediterrània, amb una desena d'espectacles per al públic familiar que s'han programat entre 2/4 de 10 del matí i les 6 de la tarda. Paral·lelament, també han arrencat les activitats per a professionals. Entre els espectacles programats per a centres educatius que han tingut lloc aquest matí hi havia "Ganbara Doinuak", de Markeliñe. La companyia basca ha omplert l'auditori de la Plana de l'Om de rialles i aplaudiments gràcies a un muntatge teatral i musical que pren per escenari el món rural del segle passat per reflexionar sobre la importància de la conservació del patrimoni familiar i cultural en el món modern.

A banda, la companyia del Teatre de l'Aurora (Igualada) ha estrenat aquest dijous la seva quarta producció, l'obra familiar 'Per què balla en Jan Petit?', dirigida per Joan Arqué. L'obra narra la veritable història de la popular cançó infantil 'En Jan Petit quan balla': el líder d'una revolta que va desafiar el poderós rei francès a finals del segle XVII. Segons ha explicat Arqué, es tracta d'un muntatge que parla de la rebel·lió contra el poder establert i de tenir sentit i pensament crític. Ambdós espectacles formen part del programa Firaescoles, un dels principals eixos de la Mediterrània. La proposta s'adreça als centres educatius i l'any passat no va poder-se dur a terme a causa de la pandèmia.

El director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas, ha explicat que, precisament, l'edició 2021 de la fira proposa com a eix troncal la relació indissociable entre la cultura i l'educació. El discurs del binomi entre cultura i educació es cristal·litza en el programa Firaescoles, però Fosas ha apuntat que "no només volem que les escoles gaudeixin d'espectacles, sinó que se submergeixin en la creació i puguin treballar altres aspectes". Això es concreta en projectes com el de Zum-Zum Teatre, que ha dut a terme un taller amb els estudiants de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa.