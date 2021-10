Coses del karma. L’organització de la Mediterrània va entomar fa dotze mesos una patacada logística quan el Procicat va decretar el tancament de la restauració l’endemà de l’inici del certamen. Tal i com va explicar aquest diari, artistes i professionals vinguts de fora van haver d’encarregar plats preparats per menjar, literalment, on poguessin. En canvi, el divendres de l’edició d’enguany va ser ahir un dia d’alegria perquè la fira va poder ampliar els seus aforaments al 100 % amb la caiguda de bona part de les restriccions pandèmiques encara vigents a Catalunya. I molts dels escenaris ho van notar, amb un increment de les entrades venudes.

La caiguda de les restriccions que afectaven l’aforament dels equipaments va provocar un augment de l’adquisició d’entrades i, per exemple, el concert d’El Pony Pisador, que havia exhaurit inicialment el tiquetatge disponible, es va tornar a quedar sense localitats un cop es van dispensar les que faltaven fins a les 330 places de la Taverna de la Fira. En el capítol d’actuacions, també van acabar tot els bitllets la Kernel Dance Theatre, la Cia. Matito Titelles, Simon Mayer i tots els de l’Humus.

Però la imatge de la jornada es va produir a la sala Stroika. A dos quarts d’onze de la nit, el grup Roba Estesa feia ballar el públic en el primer concert a peu dret des de feia 19 mesos. L’únic senyal de la pandèmia entre als assistents eren les mascaretes i una estranya sensació inicial -per la novetat que suposava tornar a una situació de certa normalitat en la música en directe- que es va anar dissipant a mesura que el conjunt va fer sonar els temes del seu nou disc, Rosa Permanent, amb un so renovat i eclèctic. El públic que omplia la sala es va moure a ritme de temes com Flors de Pols, Ràbia o Oceà. També van sonar cançons dels anteriors treballs de Roba Estesa, com Dolors, Cant de lluita, Una altra ronda i Les Criades.

Mar Grimalt guanya el Sons

L’artista de Felanitx Mar Grimalt va ser dijous la triomfadora en la final del Concurs Sons de la Mediterrània, que es va celebrar a la Taverna de la Fira. El jurat va valorar la proposta de la mallorquina, provista només d’una guitarra, en un contesa on també hi van participar Joan Peiró Aznar, Diode i La Troupe. Grimalt podrà enregistrar un disc i participarà al Tradicionàrius, la Mediterrània, el Circuit Folc, el Música a la Vila del Vendrell, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú i l’Ethno Catalonia de Banyoles.