Tarda d’emocions a Puig-reig amb un concert de la Polifònica que obre el període de la nova normalitat postpandèmia. La formació coral, una de les grans ambaixadores de la població, va oferir al poliesportiu un concert de doble vessant, de més dificultat musical en la primera part i amb temes populars i alegres a la segona, amb peces del compositor Albert Guinovart.

El conjunt va cantar amb el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida i l’acompanyament del mateix compositor Guinovart al piano, el tenor de Sallent Roger Padullés, la soprano Mireia Dolç, l’organista Jordi Castellà i el percussionista Ramon Torramilans. El retrobament de la Polifònica amb els seus veïns, més enllà del concert de Nadal amb les mesures de seguretat en plena vigència, va tornar a establir la connexió amb un públic que va pràcticament omplir les quatre-centes cadires de l’aforament. La Polifònica va posar sobre l’escenari una formació de 40 cantants, la major part dels quals dones, amb edats des dels setze fins als 75 anys. Si bé la majoria són locals, també n’hi havia de poblacions més allunyades, com Sant Cugat i Moià. Per a la Polifònica de Puig-reig el concert va suposar no tan sols el retrobament amb el poble sinó també, alhora, la posada en escena d’un repertori de gran dificultat que respon a la necessitat d’oferir al públic local peces de qualitat atesa la seva ja expertesa, segons va explicar la presidenta de la mateixa Polifònica, Maria Rosa Riera: «Cantar el Te Deum, i a dos cors, és una cosa diferent i no és fàcil...». La presidenta va considerar que el repertori és nou per al públic en general i també per als aficionats al cant coral de Puig-reig, raó per la qual va aportar un nou valor que va agradar al públic: «És una novetat que si bé el text pot fer pensar que es tracta d’una música seriosa, les harmonies són molt actuals que val la pena conèixer; en aquest sentit, crec que és molt bo conèixer tot el tipus de música que es fa actualment i crec que Puig-reig és un poble que està molt educat musicalment». En la segona part de la sessió, els cantants van interpretar peces de musicals molt coneguts pel públic en general, com ara Gaudí i Mar i Cel. Amb aquesta actuació, i la de dissabte a Lleida, la formació preveu encarar ja una nova etapa de normalitat interna, fins al punt que s’estan plantejant ja fixar la data del retorn als assajos al seu local. Des de fa mesos, la Polifònica assaja en locals alternatius que, per grandària, els permet complir les mesures de seguretat sanitària. En aquesta línia, Riera va explicar que «potser després d’aquest concert ja podem tornar a la normalitat pel que fa als nostres assajos, i això és molt important per a nosaltres; després ja es veurà com és la represa pel que fa a concerts».