«Educar per pensar» és el títol del cicle de pensament Cosmògraf que inaugurarà la filòsofa Marina Garcés i que se celebrarà del 3 al 25 de novembre a Manresa. El programa d’aquesta cinquena edició, que reunirà catorze veus crítiques, el va presentar ahir la regidora de Cultura, Anna Crespo Obiols, la professora de filosofia de la Catalunya Central i vicepresidenta de la Societat Catalana de Filosofia, Mercè García, i el president de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Enric Badia. Tots tres van posar de relleu la temàtica que relligarà el cicle, l’educació i les aportacions que la vincularan amb disciplines diverses i, alhora, complementàries com la filosofia, l’art, la ciència, la sociologia o l’arquitectura.

En aquesta edició, s’han organitzat onze activitats que se celebraran al llarg de quatre setmanes. «Un any més, seguim amb la voluntat d’internacionalitzar el cicle amb la participació de pensadors d’altres parts del món», va ressaltar Crespo. És el cas de la pedagoga sueca Inger Enkvist o la doctora en educació Marlène Lebrun, que ha treballat en diferents països, així com especialistes del país com Garcés, el doctor en filosofia i lletres Joan-Carles Mèlich, el filòsof Santiago Alba Rico o el periodista i activista social David Fernández. «El nostre interès és fer dialogar visions diverses sobre el món educatiu», apuntava García. En la mateixa línia, Badia considerava que «abordar el tema de l’educació és cabdal per al nostre país» i afegia que «la voluntat del Col·legi de Periodistes és seguir donant suport a projectes com el Cosmògraf, que enriqueixen a la societat». Les activitats seran presencial, però es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Manresa.