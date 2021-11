Amb una llum blava il·luminant totes les columnes de l’absis central de la basílica de la Seu de Manresa i dues làmpades senyorials coronant l’escenari improvisat començava, dissabte, el concert benèfic «Escolta, sent, imagina» amb l’objectiu de recaptar fons per a la restauració de l’orgue del cor de Catalunya.

Era la primera vegada que la Unió Musical del Bages tocava a l’interior de la basílica i, ja des del primer fil melòdic, va fer notar la seva presència enmig d’una imatge imponent i fent sonar, a l’uníson, un poema simfònic que combinava, en cosa de segons, la potència dels seus instruments i la màxima expressió de la seva dolçor.

De sobte, les llums de les columnes canvien de color. Ara s’han tornat ataronjades. Ben aviat, el públic s’adona que això significa canvi de peça musical i canvi de registre i temàtica.

I és que entre peça i peça, Mireia Subirana, directora de la Capella de Música de la Seu, introduïa l’autor, el títol i la història de què tractaria cadascuna. Tot plegat, sota el convit al públic de fer un exercici més enllà de gaudir de la música: tancar els ulls i fer volar la imaginació a través d’una mena de viatge musical per diversos llocs del món –que la mateixa Subirana matisava.

La Seu es tenyeix, ara, de verd. Ens traslladem al punt més alt de l’Himàlaia i ens imaginem a través de la melodia el gèlid paisatge.

Era precisament aquesta la intenció de la tercera peça musical, anomenada Món Everest. Calma i vertigen convergint en un mateix espai temps i on els assistents podien interpretar, gràcies als instruments, el vent, l’espessor de la neu i l’altitud de la muntanya.

I així, amb aquest joc d’històries, colors i indrets, va anar transcorrent una vetllada de vuit obres simfòniques.

Sense moure’s de la basílica manresana, els espectadors van viatjar a través del món: des de la Xina fins als llacs alemanys d’Ammerland, passant, entre d’altres, pels deserts d’Aràbia i per la França medieval. I, com no podia ser d’altra manera, el baptisteri neogòtic central s’anava il·luminant del color més adequat per a cada to musical que hi sonava.

La restauració

El mes de desembre del 2020 es va presentar la campanya «Restaurem l’orgue del cor de Catalunya»,

creada per la Comissió de l’orgue amb la voluntat de recuperar el monumental instrument de la basílica, que es troba en molt mal estat de conservació.

Atès l’alt pressupost del projecte, la Comissió ha considerat convenient convocar actes de divulgació cultural i musical per tal de donar a conèixer la campanya. Així, tots els diners recaptats dissabte – tant dels tiquets com de les donacions individuals– es destinaran al finançament de la restauració.

No hi ha una millor manera de contribuir en la restauració de l’orgue que fent ús de la música.

I parlant de colors: el verd, de l’esperança. L’esperança de poder sentir, ben aviat, un concert simfònic acompanyat de l’orgue manresà totalment restaurat.