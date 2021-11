El jaciment de la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés, al terme municipal de Rajadell, acollirà aquest matí la inauguració oficial de les obres de condicionament realitzades per facilitar la visita del públic. Els veïns de la localitat ja van poder veure les millores efectuades gràcies a la trobada que es va realitzar l’agost de l’any passat, però la pandèmia havia impedit fins ara que es pogués dur a terme un acte formal i amb les autoritats presents. Avui, a les 11 h, tothom qui ho vulgui podrà accedir a l’espai -obert sempre, ja que les restes no estan tancades- i escoltar les explicacions de l’arqueòloga responsable del projecte, Cristina Belmonte.

Les restes de la vil·la romana de Sant Amanç de Viladés són visibles a una banda i l’altra de l’Eix Transversal. De fet, la carretera parteix el conjunt de tal manera que quan es va procedir al desdoblament de la via, en aquest punt s’hi va haver de construir un doble carril nou per esquivar i no malmetre un llegat de gairebé dos mil anys d’antiguitat.

«Els treballs que s’han fet al jaciment permetran millorar la visita», explica el regidor de Cultura, Àlex Mazcuñán. «S’ha construït un drenatge per evitar que l’aigua destrueixi els murs, s’ha condicionat l’espai per fer-lo apte per a persones amb mobilitat reduïda i s’han instal·lat uns nous plafons que ajuden a conèixer la història de la vil·la i la seva importància», afegeix.

La vil·la era una gran explotació agrícola amb un espai dedicat a la producció de vi i un sector residencial sumptuós, i va tenir una certa importància en el segle IV per la seva ubicació en el camí que anava des de la zona de Manresa fins a la de Calaf i els Prats de Rei, l’antiga Sigarra. Una de les restes més conegudes que van emergir del jaciment és el mosaic policromat que s’exhibia al Museu Comarcal de Manresa i que es confia que algun dia es pugui tornar a admirar si s’acaben les obres interminables que ja fa anys que es porten a terme a l’equipament.

Un jaciment digitalitzat

Uns codis QR incorporats als plafons permeten fer un recorregut virtual pel jaciment i conèixer com era la finca al segle IV. Així, mateix, la tecnologia també convida a fer una passejada en 360 graus per una de les habitacions nobles de l’habitatge.

Les intervencions no han inclòs excavacions arqueològiques: ara per ara s’hi han practicat feines de conservació i restauració per assegurar que el jaciment pugui romandre en bon estat durant molts anys més. La intenció dels responsables, però, és reprendre les excavacions i aprofundir així en el coneixement de la vil·la.

Els treballs d’adequació del jaciment van començar abans de la pandèmia i es van acabar l’estiu del 2020. La intenció de l’Ajuntament és afavorir les visites guiades en un espai patrimonial d’accés lliure que ajuda a descobrir la romanitat de la Catalunya central.