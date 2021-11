Bonaventura Ubach (1879-1960) va ser un dels monjos de Montserrat més actius de principis del s. XX. De fet, hi ha qui l'anomena 'l'Indiana Jones' de Montserrat. Va ser un dels impulsors de la Bíblia Grossa de Montserrat i, per il·lustrar-la, va fer diversos viatges al Pròxim Orient. En aquells viatges, fets a principis del s. XX, va fer més de 6.000 instantànies, que mostren paisatges, monuments, formes de vida i rituals, i deixen fora de focus qualsevol signe de modernitat. Ara, 'La mirada del biblista. Instants d'eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del P. Ubach', al Museu de Montserrat, mostra una selecció d'aquestes fotografies. Amb ella, Montserrat recupera les exposicions després de dos anys aturades per la pandèmia.

Després de dos anys sense exposicions degut a la pandèmia de la covid-19, el Museu de Montserrat ha inaugurat aquest dijous la mostra 'La mirada del biblista. Instants d'eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del P. Ubach'. L'exposició recull una selecció de les 86 millors imatges d'entre les més de 6.000 que el biblista i orientalista P. Bonaventura Ubach (1879-1960) va realitzar en els seus viatges a Síria, l'Iraq, al Sinaí i, sobretot, a Palestina, durant les primeres dècades del segle XX.

Si bé l'objectiu central de l'exposició és la producció fotogràfica del pare Ubach, la mostra també inclou diversos àmbits on es glossa la figura i l'obra de monjo i contextualitza el moment en què, d'una banda, s'engeguen diversos projectes de traducció dels evangelis al català i, de l'altra, s'inicien les exploracions científiques del Pròxim Orient des d'una mirada orientalista i biblista.

L'exposició té continuïtat virtual a través de l'enllaç www.bibliotecademontserrat.cat/ubach, que permet consultar 5.000 imatges restaurades digitalment del fons del P. Ubach, fruit d'un projecte de recuperació i digitalització impulsat durant els darrers tres anys per l'Abadia de Montserrat i l'IEMed.