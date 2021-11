La biblioteca de l’institut Lacetània acull des del 25 d’octubre una exposició de llibres que es troben en el propi fons i que estan o han estat prohibits en algun moment en algun país, per motius diversos com poden ser religiosos, polítics, ideològics, etc. L’exposició compta no només amb els 25 llibres que es poden veure en un espai destacat de la biblioteca, sinó que també s’han repartit cartells per tot l’edifici amb la intenció de despertar l’interès de professors i alumnes. Alguns grups-classe estan aprofitant la iniciativa per portar a terme activitats de reflexió sobre la censura, l’ètica i la literatura.

La intenció d’aquesta mostra és, a més de difondre el fons, fomentar l’interès per la lectura i convidar a la reflexió, reivindicar la llibertat d’expressió i protestar per la censura que el grup Abogados Cristianos pretenia exercir en alguns centres educatius de Castelló el mes d’octubre passat, tot exigint la retirada de llibres LGTBIQ+, i que finalment ha quedat revocada.

Entre les obres que s’hi poden veure destaquen L’origen de les espècies, La metamorfosi, Charlie i la fàbrica de xocolata, El codi Da Vinci, Joc brut, Lazarillo de Tormes, Madame Bovary i El cap als núvols.