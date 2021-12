El número doble 128-129 de la tardor-hivern de 2020 de la revista Dovella, amb el títol "200 anys de la Fàbrica dels Panyos de Manresa", ha merescut el guardó en la categoria de Difusió del Patrimoni Industrial que atorga l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. El Centre d’Estudis del Bages, editor de la revista, representat pel seu president Francesc Comas, va recollir el premi ahir tarda, en un acte a la seu del Col·legi d’enginyers de Barcelona. L’Ajuntament de Manresa forma part de la Comissió per la Commemoració dels 200 anys de la Fàbrica dels Panyos, que va impulsar l’elaboració i publicació del monogràfic a la revista.

Es tracta de la 29a edició dels Premis Bonaplata per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i Científic, que tenen com a objectiu premiar aquelles persones i institucions que hagin dut a terme accions per valorar el patrimoni industrial a través de l’estudi d'un lloc industrial, d'una instal·lació industrial, tècnica o científica, o de documentacions industrials, tècniques o científiques.

El dossier monogràfic dedicat als 200 anys de la fàbrica dels Panyos compta amb aportacions d’historiadors i especialistes diversos en el camp del patrimoni industrial i, en concret, d’aquesta fàbrica, que és emblema dels inicis de la industrialització a Catalunya i a l’estat espanyol. El dossier compta amb les aportacions de Josep Alabern Valentí, Eusebi Casanelles Rahola, Àngels Solà Parera, Jordi Sardans Farràs, Lluís Virós Pujolà, Jaume Serra i Carné, Rosa Serra Rotés, Lluís Piqué Sancho, Joan Escalé Estrada, Josep Ignasi Oms i Llohis, Antoni Vilanova Omedas i Mercè Argemí Relat —com a tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament de Manresa— que tracten tant el context històric de la iniciativa empresarial i la construcció de l’edifici, la seva evolució, i el seu valor patrimonial, amb aportació de noves dades de gran interès. Al dossier s’hi incorporen imatges de fotografies i documentació antigues. També imatges de l’estat actual de la fotògrafa Teresa Llordés.

L’edició d’aquest número especial de la revista Dovella ha estat impulsada pel Centre d’Estudis del Bages i per les persones i entitats que formen part de la Comissió per la Commemoració dels 200 anys de la Fàbrica dels Panyos. Aquesta comissió ciutadana es va constituir l’any 2018 a Manresa per commemorar el bicentenari de la fàbrica dels Panyos, considerada la fàbrica més antiga de Catalunya i bressol de la industrialització del país, un bé cultural de primer ordre (BCIN) i element clau del Patrimoni Industrial de Catalunya. La comissió està formada per representants del Museu de la Tècnica i Parc de la Séquia, MNACTEC, Aigües de Manresa, Centre d’Estudis del Bages, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Comarques Centrals, Associació d’Arquitectes per la Defensa i Intervenció en el Patrim oni Industrial, Col·legi d’Enginyers Superiors, Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, Àmbit de Recerques del Berguedà, Fundació Fires i Turisme de Manresa i Ajuntament de Manresa.

En aquesta edició dels premis, a més de la publicació sobre els Panyos, també es va premiar Josep Maria Masó, enginyer tèxtil i representant del gremi de cintaires al patronat de la Fundació aigües de Manresa – Junta de la Séquia, a proposta del Museu de la Tècnica de Manresa. Es tracta del premi col·laboració amb el Sistema Territorial del MNACTEC a persones que desinteressadament han impulsat el valor científic i tècnic del país amb les seves aportacions i coneixement.