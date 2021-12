L'arquitecta del Parc-Cementiri d'Igualada, Carme Pinós, ha estat guardonada amb el Premi Nacional d'Arquitectura 2021, promogut pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, segons ha informat aquest divendres Presidència del Govern.

El Premi Nacional d'Arquitectura, dotat amb 60.000 euros, és el màxim guardó espanyol en el camp de l'arquitectura i té com a finalitat reconèixer el treball d'una persona o entitat que hagi contribuït o estigui contribuint de forma extraordinària a l'enriquiment dels aspectes socials, tecnològics i sostenibles de l'arquitectura o l'urbanisme espanyol dins i fora de les fronteres espanyoles.

Enguany l'ha rebut Carme Pinós, una prestigiosa arquitecta nascuda a Barcelona que va obtenir els seus primers reconeixements durant l'etapa en la qual va treballar conjuntament amb Enric Miralles, amb qui va dur a terme projectes com el Parc-Cementiri d'Igualada (Anoia) o les instal·lacions olímpiques per a Tir amb Arc a Barcelona.

Entre els projectes de la seva etapa en solitari destaquen la reforma i ampliació de l'Hotel Son Brull a Mallorca, el MPavilion 2018 a Melbourne (Austràlia) i el conjunt al centre històric de Barcelona que comprèn la plaça de la Gardunya, l'Escola d'Art Massana i la façana posterior del Mercat de la Boqueria.

També cal destacar el Centre Cultural CaixaFórum Zaragoza, l'Edifici de Departaments al Campus WU de Viena (Àustria), la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Tortosa (Tarragona), les Torres d'Oficines Cube I i Cube II a Guadalajara (Mèxic), la Passarel·la per als vianants a Petrer (Alacant), el passeig marítim de Torrevella (Alacant) i l'Escola Llar a Morella (Castelló).

Segons el jurat, la catalana ha rebut el guardó per "la solidesa de la seva trajectòria, sent alhora prolífica i d'excel·lència, impregnada sempre per una gran potencia creadora. Un procés creatiu que recorre tota l'obra arquitectònica, culminant amb una excel·lent execució del projectat".