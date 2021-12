La situació epidemiològica i les restriccions proposades pel Govern en el sector de l’oci nocturn (tancament de sales) i la cultura (aforament al 70 %), avalades pel TSJC, van sumar ahir diverses suspensions de concerts i espectacles i alguns canvis en els previstos. Així, i de moment, a Manresa, la sala El Sielu suspenia el tradicional concert que la banda Puput prepara cada 25 de desembre; i el teatre Kursaal posava a la venda per al proper dimecres 30 de desembre, a les 12 del migdia, una nova sessió de la producció del Servei Educatiu El meu primer Nadal al Kursaal, un cop les 10 funcions inicialment programades ja estan exhaurides amb el 70% de l’aforament. A Igualada, s’anul·lava el concert que havia d’oferir per Sant Esteve la Coral Mixta, a l’Església del Roser. A Sant Joan de Vilatorrada, l’entitat i ateneu cultural La Verbena comunicava la suspensió de la seva programació de Pastorets. A Sant Fruitós de Bages, l’ajuntament informava que el concert del manresà Salva Racero, previst per al pròxim 30 de desembre al Teatre Casal Cultural, s’ajornava «a causa de l’actual situació epidemiològica, amb la voluntat de programar-lo quan el context sigui més favorable». I, finalment, Súria suspenia la Festa de Cap d’Any, que s’havia de fer al Pavelló Municipal d’Esports per «la desfavorable situació de la covid».