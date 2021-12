Euphoria

Aquests dies amb les imatges de la nova temporada de la sèrie d’HBO va tornar a explotar l’instagram de Zendaya, convertida definitivament en un fenòmen planetari arran del nou film de Spider-Man.

House of the dragon

La preqüela de Joc de trons concentra 200 anys abans dels esdeveniments coneguts, al voltant de la casa Targaryen. Gran aposta que encapçala un potent càsting: Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans...

Lady in the lake

La responsable d’Honey boy, Alma Har’el, ha convençut dues estrelles del nivell de Natalie Portman i Lupita Nyong’o per aquesta sèrie de Apple+ que adapta la novel·la homònima de Laura Lippman.

Las de la última fila

Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro) salta del cinema a la televisió amb aquesta comèdia sobre unes amigues que es veuen sorpreses per una noticia imprevista durant les vacances. María Rodríguez Soto obre el repartiment.

Moon Knight

L’atrafegat Oscar Isaac és el protagonista de la sèrie del superheroi psicològicament més inestable. Marvel Studios també té pendents per aquest 2022 les sèries Secret Invasion, She Hulk, Ms Marvel...

Obi-Wan Kenobi

Els fans de Star Wars esperen el nou (i definitiu?) enfrontament entre el cavaller Jedi i Darth Vader. Tornen els actors que van interpretar els personatges en el cinema per la gran aposta d’aquest any de Disney Plus.

Rapa

Els creadors de la premiada Hierro, Pepe Coia i Fran Araújo, col·laboren de nou amb Movistar + amb aquesta sèrie de suspens ambientada a Galicia i que protagonitzen Javier Cámara i Mónica López.

Stranger things

La cuarta temporada de la sèrie de Netflix s’ha endarrerit fins el proper estiu, tot i que els seguidors d’Eleven i els seu amics son una legió insaciable, com demostra inesgotable martxandatge que consumeixen.

The lord of the rings

Pressupost estratosfèric per aquesta aposta fora de mida d’Amazon Studio. I que, ara sí, espera estrenar-se el setembre per explicar el relat posterior a la famosa trilogía de Tolkien. J. A. Bayona ha dirigit els dos primers episodis.

The sandman

El mític còmic de Neil Gaiman arriba a la petita pantalla a través de la plataforma Netflix, que ha promès el pressupost i el risc que el cinema no podia garantir. El primer trailer és fidel al misteriós senyor dels somnis.