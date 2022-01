Cineclub projecta avui Diamantino, que guanyà el 2018 el premi a la millor pel·lícula en la Setmana de la Crítica de Canes, i que també competí el mateix any a la secció oficial de Sitges. Si creus que ja res et pot sorprendre en una pantalla gran… canviaràs d’opinió després de veure la nova proposta conjunta de Gabriel Arantes i Daniel Schmidt (tots dos van néixer als Estats Units, però el primer fa anys que es va instal·lar a Lisboa), una de les bombes cinematogràfiques més embogides, insensates i suggeridores dels últims anys. El seu protagonista és un dels grans astres del futbol (un jugador amb un físic i una personalitat inspirats directament en el sempre controvertit Cristiano Ronaldo) que cau en desgràcia després de fallar un penal decisiu en la final del Mundial. Un home capriciós i superficial que es transforma espectacularment després d’aquest esdeveniment i s’implica en la causa dels immigrants. Però un partit neofeixista voldrà explotar la seva imatge pública. I acabarà participant en un experiment científic sobre la clonació i la transmutació de gèneres. Sí, ja sé que estareu pensant que som davant d’una veritable marcianada. El film és una barreja absolutament psicodèlica de sàtira política i ciència-ficció que teixeix una visió crítica i intencionadament distorsionada d’algunes de les qüestions més preocupants que afecten l’Europa del segle XXI (l’auge de l’extrema dreta, la problemàtica dels immigrants, el poder descontrolat de les noves tecnologies…). I ho fa esmicolant els cànons del cinema compromès oficial, tot rebutjant qualsevol enfocament realista i decantant-se obertament i sense complexos per una fantasia absolutament delirant, amarada de l’esperit humorístic més surreal i gamberro. Una nova mostra de la versatilitat i fertilitat excelses del cinema portuguès actual.