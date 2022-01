Els veïns i veïnes de la zona de les Bases de Manresa que han transitat al llarg de tota la tarda de dimecres pel carrer Pere Vilella miraven encuriosits com s'instal·laven grues, càmeres, focus i cartells a banda i banda del passatge per rodar Sin huellas. La productora No Traces la Serie SL va aterrar a principis de setmana a la capital bagenca per enregistrar escenes d'aquesta sèrie espanyola original d'Amazon Prime Video i protagonitzada per les actrius Carolina Yuste i Camila Sodi.

Els preparatius de la jornada del rodatge d'aquest dimecres han començat a les tres de la tarda, però les càmeres no han començat fins que s'ha fet fosc. Al llarg de la jornada i fins a les deu de la nit, el trànsit de vehicles a diversos trams dels carrers Pere Vilella, Bernat de Cabrera i Concòrdia patirà talls puntuals. Les escenes gravades aquest dimecres s'afegiran a les que ja s'havien enregistrat a l'interior d'edificis de la zona des del passat dilluns. Sin huellas explica la història de dues dones socialment marginades que acabaran sent còmplices d'un assassinat. La producció estarà formada per vuit capítols en total d'uns 40 minuts de thriller, comèdia i western. S'espera que la seva estrena, a més de 240 països, es produeix aquest any. Es tracta també de la tercera producció que ha fet parada a Manresa per gravar escenes en els últims quatre mesos. Al novembre, la ciutat va rebre el rodatge del film Marlowe amb Liam Neeson i, al desembre, va ser el torn de Bird Box amb Mario Casas i Michelle Jenner.