La Muralla del Carme ja s'ha tancat aquest dijous al matí per rodar la producció internacional 'Marlowe' amb l'actor Liam Neeson, la principal estrella de la pel·lícula. També, hi serà el seu director, l'oscaritzat Neil Jordan ('Entrevista con el vampiro'). Amb guió de William Monahan ('Infiltrados'), l’equip de la productora, Sur Film 1939 SL, rodarà aquest dijous exteriors també al carrer Jaume I i al bar restaurant Miami, que des de fa uns dies ja té l’equip de producció i d’art del film adequant el local.

De fet, el Miami ja s'ha rebatejat com Schmidt's Liquours, com es pot veure a la façana de l'establiment. El rodatge es farà a la cafeteria (pis de baix) que està recuperant per uns dies el terra original per a un film que s’ambienta a Los Ángeles del 1939. Aquest local avui tancarà tot el dia per a la filmació de Marlowe. Aquest divendres l'horari continuarà de 8 a 5 i dissabte i diumenge, el Miami tornarà als horaris i servei habitual.

Entorn les 10 h del matí s'han deixat veure els primers actors de 'Marlowe' rodant davant del restaurant Miami, com és el cas d'en Com Meany. A l'interior del local també s'han pogut veure rodant Liam Neeson i el director de la producció, Neil Jordan.

Talls de trànsit temporals

L'Ajuntament de Manresa ha explicat que la firmació de 'Marlowe' es durà a terme de les 7 del matí a les 5 de la tarda, motiu pel qual es faran talls intermitents de vianants durant tot el dia.

Els treballs de filmació preveuen el tall de trànsit a:

Muralla del Carme i Muralla Sant Domènec, entre ctra. Vic i ctra. Cardona. Es mantindrà la sortida de vehicles de carrer Guimerà en direcció a la carretera de Vic.

Es mantindrà la sortida de vehicles de carrer Guimerà en direcció a la carretera de Vic. Carrer Jaume I

Accés a Muralla Sant Domènec des de Passeig Pere III. Desviament de vehicles de Passeig Pere III per carrer Arquitecte Oms

Desviament de vehicles de Passeig Pere III per carrer Arquitecte Oms Els vehicles es desviaran a:

Carretera de Vic – Muralla del Carme: Els vehicles que circulin per carretera de Vic es desviaran en direcció a plaça Infants on podran realitzar el canvi de sentit per retornar a ctra. de Vic en direcció sortida ciutat.

Muralla Sant Domènec – Carretera de Cardona. Els vehicles que circulin per carretera de Cardona en direcció centre ciutat es desviaran per Muralla Sant Domènec. Els vehicles que circulin per Muralla Sant Domènec en direcció a centre ciutat es desviaran per carretera.de Cardona.

Bus Manresa modificarà el recorregut de les Línies L2 La Parada, L3 Mion, L4 Font – Valldaura i L5 Sant Pau – Viladordis. Les modificacions dels serveis afectats es poden consultar a les parades del servei, interior dels busos, al telèfon 93.875.71.50 i a la web www.manresabus.com

Els serveis de Transports Interurbans de la Generalitat de Catalunya també es veuran afectats pels desviaments de trànsit establerts, es podran consultar les modificacions dels serveis al telèfon de l’Estació d’Autobusos de Manresa 93 874 68 00.

Un equip de l'elit per Catalunya

L'equip de 'Marlowe' ha arribat a Manresa després d'haver rodat ja en diferents localitats catalanes, com Sabadell i Castell i Platja d'Aro. Liam Neeson ('La lista de Schindler', 'Venganza') es posa a la pell del detectiu privat Philip Marlowe, personatge creat per Raymon Chandler i que ara torna al cinema en una adaptació de la novel·la 'La rubia de ojos negros'.

La pel·lícula s'ambienta a Los Ángeles del 1939 i Jessica Lange, Diane Kruger, Daniela Melchior, Alan Cumming i Adewale Akinnuoye-Agbaje són altres intèrprets que també formen part del repartiment.

A principi d'aquest mateix mes de novembre, el dia 5, el protagonista de 'Marlowe', juntament amb Neil Jordan i part de l'equip van estar rodant a l'escola La Floresta de Sant Cugat. Com s'espera que passi a Manresa, s'hi van desplegar desenes de camions i caravanes. Uns dies després, el dijous 11, van gravar a l'Hostal de La Gavina de s’Agaró.