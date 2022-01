El jurat del Premi Josep Maria Planes, convocat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, ha decidit per majoria declarar desert el guardó en l'edició d'enguany. El jurat emplaça l'organització del certamen a millorar els canals de captació de reportatges per tal de garantir una major pluralitat en la pròxima edició i al mateix temps defensa la necessitat de mantenir viu el gènere del periodisme d'investigació en els mitjans de comunicació. El guardó recorda l'escriptor i periodista Josep Maria Planes (1907-1936), considerat un dels iniciadors del periodisme d'investigació a Catalunya.

El jurat del premi està format per l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro; la periodista i corresponsal del setmanari 'El siglo' a Catalunya, Teresa Carreras; el periodista, doctor en Periodisme i Comunicació i professor del Departament de Comunicació de la UViC-UCC, Xavier Ginesta; el periodista i professor Josep Gifreu; el biògraf de Planes i periodista, Jordi Finestres; un dels representants dels guanyadors de l'edició anterior del premi, el periodista Sergi Escudero; i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. El president de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi i periodista de Regió7, Enric Badia, actua com a secretari. El jurat assegura que "entén les dificultats que comporta el periodisme d'investigació per la seva dedicació" però emplaça els professionals i les empreses periodístiques a fomentar-lo. Asseguren que, tot i els canvis i la transformació que està vivint el sector i les conseqüències de la crisi econòmica, la presència de la investigació periodística als mitjans "és un símptoma de bona salut de la professió i és un guany per a la societat a la qual s'adrecen els mitjans". La X edició del premi Planes de Periodisme d'Investigació, dotat amb un premi de 1.000 euros per a l'obra guanyadora, recollirà l'obra publicada des de desembre del 2021 fins al novembre del 2022. El veredicte es donarà a conèixer el mes de gener de 2023 i el lliurament del guardó tindrà lloc a l'entorn del darrer cap de setmana de gener recordant la mort del periodista homenatjat.