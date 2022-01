Catorze grups o artistes de la Catalunya Central (de Manresa, Igualada, Artés, Solsona, Cervera i Sant Quirze de Besora) gaudiran d’alguna de les beques del Programa de Suport a la Creació que promou Cases de la Música. El desembre passat es tancava la convocatòria d’enguany. A Manresa es van rebre 75 sol·licituds, un 33 % menys que la passada edició, quan se’n van demanar 113, com explicava ahir Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa que, amb Anna Crespo, regidora de Cultura, presentaven les formacions musicals seleccionades. Al seu costat, Berta Jàtiva, una de les integrants de la banda manresana MayOneDay, que es beneficiarà d’una ajuda KM.0, per tocar a una sala de concerts, i del nou ajut, les RAW Sessions, un enregistrament en directe.

En el conjunt de les Cases de la Música (Mataró, Lleida, Gironès, Terrassa, Hospitalet de Llobregat i Manresa), la convocatòria finalitzava amb més de 500 propostes rebudes, un 29 % menys que l’any passat, quan es van superar les 700. En total, es destinaran 116 ajuts a formacions emergents del país. I, com l’any passat, apuntava Crespo, «la presència femenina serà present en el 50 %» de les propostes triades. L’objectiu de les beques, assenyalava Castellano, és oferir «una visió integral de com funciona la indústria»; Jàtiva ho refermava: «l’assessorament per prendre decisions, sobretot quan comences, que vas molt perdut, és molt important». MayOneDay va publicar un primer EP amb el suport rebut la passada edició. Enguany, l’han tornat a obtenir.

Tant Crespo com Castellano celebraven ahir «la bona salut» d’un programa del qual s’han beneficiat en els seus inicis artistes com Sra. Tomasa, Ginestà, Tribade, Sara Roy i Suu. Però, reflexionava Castellano, la disminució de sol·licituds mostra «el moment dur» que viu el sector per culpa de la pandèmia: «els que han rebut més fort són les formacions amateurs i les que estaven a punt d’engegar. La disminució en concret de la demanda a Manresa s’explica en part per l’obertura de la Casa de la Música de Lleida,»un territori que, abans, també cobríem des de Manresa». Així mateix, Castellano explicava que «cada cop hi ha més artistes que utilitzen l’anglès en comptes del català en les seves cançons. Nosaltres exercim de primera trinxera. Hi ha un retrocés i això és un avís sobre l’ús de la llengua».