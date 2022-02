Gerard Quintana ha necessitat només deu minuts per posar el Kursaal dempeus. El tema “Mai Trobaràs” ha estat el punt d’inflexió d’un concert vibrant, amb entrades exhaurides. A partir d’aquí, el públic ha acompanyat el cantant gironí en cadascun dels seus grans èxits. Aquest passat divendres, l’emblemàtic grup Sopa de Cabra ha fet parada a l’escenari del Kursaal durant la gira de “Ben Endins”, el disc més venut de la història del rock català, per celebrar el 30è aniversari del seu llançament.

Amb una trajectòria de més de 35 anys – malgrat la seva aturada per emprendre durant més d’una dècada carreres en solitari – la banda de Sopa de Cabra ha creat nombrosos àlbums que inclouen grans èxits de l’època daurada del rock català. “Ben Endins, 30 anys” arriba poc després de l’últim disc “La Gran Onada” (2020) per rememorar himnes creats fa més de tres dècades que van suposar un abans i després del grup i de la música catalana. L’àlbum va fer història, convertint-se en el primer disc gravat en directe del rock català i amb més de 130.000 còpies venudes.

Amb un “Bona nit, malparits!”, Quintana s’ha posat el Kursaal a la butxaca des del primer minut i ha transportat al públic a reviure melodies i missatges que evoquen records a tota la població catalana i que trenta anys després, sense perdre la seva essència, es reinterpreten per tota la història i aprenentatges que hi ha hagut entremig. De l’amor a la guerra, passant per política i llibertat, la banda ha tornat a transmetre a tots els espectadors una manera de viure que ha estat reivindicada al llarg de tota la seva trajectòria professional.

Amb Josep Thió i Jaume “Peck” Soler a les guitarres, Francesc “Cuco” Lisíc al baix, Pep Bosch a la bateria, Richard Sohn als teclats, Valen Nieto ocupant un rol polifacètic i Gerard Quintana a la veu, la banda ha rememorat, juntament amb el públic, tots els temes del disc, fent mantenir-lo dempeus i cantant a ple pulmó èxits com “Mai Trobaràs”, “El Boig de la Ciutat”, “Si et quedes amb mi”, “El sexo (Que Me Hace Feliz)” o “L’Empordà” i evocant a l’espectador sentiments més melancòlics i íntims amb balades com “Podré Tornar Enrere”.

Al llarg del concert, s’ha aconseguit un clima proper que ha permès navegar per un mar de sentiments, recordant grans noms de l’escena musical catalana com Pau Donés o Joan Nyinyín Cardona, reivindicant justícia en casos d’abusos com el de Alejandro Palomas o creant un clam independentista quan ha fet la introducció del “Podré Tornar Enrera” i ha despertat la memòria de l’1 d’octubre del 2017.

Amb temes d’altres discs com “El Far del Sud” o “Camins”, Sopa de Cabra s’ha acomiadat del Kursaal amb una forta ovació i el públic dempeus, situacions que s’han anat repetint al llarg de la nit i que han reflectit l’èxit de l’actuació.

Pocs dies abans dels 15 anys de la reobertura del Kursaal, la banda ha vist la sala com una església en la cançó “Si et quedes amb mi”, una nit d’estiu a les tres de la matinada en “L’Empordà” o un mar d’estrelles en el “Podré Tornar Enrera” en una nit inoblidable tant per la banda com per les 803 persones que han pogut gaudir de gairebé dues hores de grans èxits compartits.