La vuitena edició de Jardins de Llum, la proposta d’art efímer que s’inclou dins dels actes de la Festa de la Llum de Manresa, exhibirà una vintena d’obres inspirades en la llum i l’aigua. El muntatge d’algunes ja s’ha començat a fer visible als carrers del centre històric de la ciutat. El festival artístic tindrà lloc dissabte i diumenge, de 18.30 a 21 h, i es repartirà per diversos indrets de la Plana de l’Om a la plaça Major, passant per la Baixada de la Seu i el Museu Comarcal de Manresa, entre altres. S’ocuparan espais tant interiors com exteriors, i tindrà protagonisme l’Anònima.

Hi participen 16 propostes d’autor, entre artistes convidats i projectes seleccionats per convocatòria oberta, i hi mostren els seus treballs 7 entitats i col·lectius. Jardins de Llum és una proposta de l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Art Contemporani el Forn de la Calç-CACiS, i el comissariat i la direcció artística recau en Roser Oduber Muntanyola, directora del CACiS. El festival forma part del projecte Transefímers de la Xarxa Transversal d’Activitats Culturals. La mostra se suma enguany a la commemoració de Manresa 2022, amb cinc instal·lacions inspirades en les Ínyigues, les dones que van acollir i tenir cura d’Ignasi de Loiola en la seva estada a Manresa. Cinc dones artistes de gran trajectòria (Rosa Solano, Lourdes Fisa, Eugènia Balcells, Dolors Puigdemont i Francesc Llopis) reflexionen des de la creació (instal·lacions, vídeos i performances) entorn el paper de les Ínyigues, establint un marc estètic i místic estimulant. Actuacions de música i dansa a la plaça Major Jardins de Llum inclou actuacions a la plaça Major, tant demà com diumenge, de 19 a 19.30 i de 20 a 20.30 h. Dissabte Sílvia Romera i Javier Olaizola tocaran la txalaparta a Lurra Tx (Terra). I diumenge Marta Rabaneda, dansa i coreografia; Ferran Junyent, violoncel i bases electròniques; i Elisenda Duocastella, música i piano, oferiran hOmArO.