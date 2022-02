Rosalía ha publicat aquest dijous la cançó i el videoclip de la polèmica cançó 'Chicken Teriyaki', el tercer avançament del seu nou àlbum 'Motomami' després dels temes 'Saoko' i del duet amb The Weeknd a 'La Fama'.

El vídeo de 'Chicken Teriyaki' de la nova veïna de Manresa ha estat dirigit per Tanu Muino. La cançó, que es mou a ritme de reggaeton, formarà part del nou disc que com va anunciar sortirà a la venda el 18 de març i que els fans ja poden reservar des d'inicis de febrer. Per altra banda, la cantant catalana debutarà el 12 de març al programa 'Saturday Night Live' d'Estats Units.