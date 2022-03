Aprofitant l'aniversari del naixement del pintor, caricaturista i poeta Josep Maria de Martín i Gassó (1920-2005), que hauria fet 102 anys, l'Ajuntament de Berga ha anunciat que li dedicarà una exposició. Es durà a terme durant la tardor a l’espai cultural de l’antic Convent de Sant Francesc. Aquesta mostra oferirà una mirada global a la persona, a la seva obra i al seu temps.

L’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, ha recordat la important tasca que va fer de Martín al capdavant del Museu Comarcal de Berga. Sànchez també ha esmentat que “aquesta exposició ens ha de permetre, com a ajuntament i com a societat berguedana, valorar els artistes que ja no hi són, però també hem de ser capaços de valorar els artistes en vida i no haver d’esperar que morin per donar-los la importància que mereixen”.

La regidora de Cultura, Roser Valverde, ha destacat la rellevància de l’espai del Convent de Sant Francesc a l’hora d’acollir una proposta dedicada a la figura de Josep Maria de Martín. La regidora ha dit que “des de la ciutat continuem apostant pel convent com un espai dinàmic on la cultura té lloc i on es porten a terme diferents propostes com per exemple exposicions, xerrades, concerts o espectacles”.

Un deute pendent amb l’artista

L’any 2020 s’hauria celebrat el centenari del seu naixement, però la pandèmia de la covid-19 va impedir celebrar l’efemèride. El desembre d’aquell any es va col·locar una placa d’homenatge a la casa on va viure l’artista, al número 13 de l’edifici modernista del carrer ronda de Queralt. L’Ajuntament de Berga havia previst una exposició que no es va poder portar a terme en el seu moment i que es farà finalment aquesta tardor amb la col·laboració d’Òmnium Cultural del Berguedà.

Redescobrir les facetes de l’artista

L’exposició estarà comissariada per Salvador Vinyes i Jaume Capdevila ‘KAP’, artistes berguedans que van conèixer profundament i tractar amb assiduïtat de Martín, i deixarà veure les múltiples facetes del creador i de la persona: els seus dibuixos a la premsa, el seu activisme universitari, els seus vincles amb els principals personatges de la cultura catalana de la postguerra, la seva mirada com a crític de cinema i crític d’art, la seva tasca com a director del Museu Comarcal de Berga i com a professor de dibuix, el vast llegat en el camp de la il·lustració editorial, i per descomptat, la seva obra com a caricaturista, poeta i pintor.

L’artista i ninotaire berguedà, Jaume Capdevila ‘KAP’, ha comentat que aquesta exposició “és un acte de justícia per reivindicar Josep Maria de Martín, personatge clau per a la cultura catalana i per a Berga”. Capdevila ha explicat que “de Martín va ser una de les persones que en una època grisa, trista i fosca com el franquisme, es va adonar que calia preservar la cultura catalana.

L’artista berguedà, Salvador Vinyes, serà l’encarregat de dissenyar l’exposició dedicada Josep Maria de Martín i ha assegurat que ho farà “amb seriositat, que és com era ell”. Vinyes també s’ha mostrat obert a la col·laboració de persones que vulguin dir-hi la seva.

Contingut de l’exposició

A l’exposició s’hi podrà veure, a banda d’un tast de la seva obra gràfica i literària, documents singulars i inèdits cedits per col·leccionistes o erudits com Ramon Felipó o Quirze Grifell i familiars d’amics i contemporanis de Josep Maria de Martín, com Deseuras, Manuel Riu o Joan Ferrer. Són documents de gran interès que permetrien recompondre un personatge complex i profundament vinculat al seu temps i a la seva terra: fotografies, llibres, revistes, correspondència, esbossos, cartells i programes. També hi haurà dibuixos i pintures.