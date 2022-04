Silk Sonic, Jon Batiste i Olivia Rodrigo han estat els grans triomfadors de la 64è edició dels Premis Grammy, que ha acollit un homenatge al recentment mort bateria de Foo Fighters, Taylor Hawkins, i la intervenció del president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, per a demanar suport al país.

El còmic i actor sud-africà Trevor Noah ha repetit com a presentador de la cerimònia dels grans premis de la música, que s'ha celebrat aquest diumenge per primera vegada en el MGM Grand Garden Sorra de Las Vegas.

El duo Silk Sonic, compost per Bruno Mars i Anderson Paak, s'ha fet amb el premi a Millor Gabración de l'Any pel seu treball 'Leave the door open', que també s'ha emportat el títol de Millor cançó de l'any, Millor interpretació de R&B --al costat de 'Pick Up Your Feelings', de Jazmine Sullivan-- i Millor cançó de R&B.

L'àlbum 'We llauri' de Jon Batiste s'ha alçat amb el guardó a Millor disc de l'any en una nit que ha donat a l'artista un total de cinc Grammys, ja que s'ha fet també amb els de Millor actuació i millor cançó american roots per 'Cry', i ha estat reconegut per la seva participació com a compositor en la banda sonora de la pel·lícula 'Soul' --Grammy a Millor banda sonora per a mig visual-- al costat de Trent Reznor i Atticus Ross.

La cantant Olivia Rodrigo s'ha posicionat com la Millor artista emergent, mentre el seu primer disc, 'Sour', s'ha coronat com el Millor àlbum vocal de pop. També s'ha emportat el premi a Millor interpretació pop per 'Drivers license'.

Lady Gaga i Tonny Bennet han aconseguit el Grammy a Millor àlbum vocal de pop tradicional per 'Love for surt', mentre Doja Cat i SZA han triomfat en la categoria de Millor interpretació de duo o grup pop amb 'Kiss m'habiti'.

La gala ha acollit un emocionant moment en la interpretació de Billie Eilish de la cançó 'Happier than ever', que ha cantat vestint una samarreta en homenatge al recentment mort bateria de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Precisament, aquesta banda s'ha fet amb el premi a Millor àlbum de rock per 'Medicine at midnight', a Millor cançó de rock per 'Waiting on a war' i millor interpretació de rock per 'Making a fire'.

En les categories de R&B, el guardó a Millor àlbum ha estat per a 'Heaux Tales', de Jazmine Sullivan, mentre el de Millor interpretació de R&B tradicional ha recaigut en 'Fight for you', d'H.E.R.. Tyler, the creator, i el seu disc 'Call em if you get lost' s'han fet amb el premi a Millor àlbum de rap.

El porto-riqueny Bad Bunny i el seu disc 'L'últim tour del món' s'han alçat amb el Grammy a Millor àlbum de música urbana en una cerimònia que també ha premiat com a Millor àlbum de pop llatí a 'Mendó', d'Alex Cuba, i Millor àlbum de rock llatí o alternatiu a 'Origen', del colombià Juanes --deixant sense guardó a 'El Madrileny', de C. Tangana, o 'Enrampada', de Nathy Peluso--.

Intervenció de Zelenski

Un dels moments clau de la nit ha arribat amb la intervenció del president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski. "La música s'obrirà pas de totes maneres", ha indicat Zelenski, sol·licitant als artistes presents a la gala que "diguin la veritat sobre la guerra en les seves xarxes socials, en la televisió". "Doneu-nos suport de qualsevol manera que pugueu. Però no amb el silenci", ha subratllat.

Zelenski ha lamentat que els músics d'Ucraïna "porten armilles antibales en lloc d'esmòquings i canten als ferits als hospitals". Així mateix, ha agregat que "la guerra no deixa triar qui sobreviu i qui es queda en el silenci etern".

PREMIOS GRAMMY habla el presiente Zelenski…pic.twitter.com/AyBqMeZ14g — Liliana Franco (@lilianaf523) 4 de abril de 2022

"Txerníhiv, Khàrkiv, Volnovakha , Mariúpol i altres. Ja són llegendes. Però jo somio que visquin. I lliures. Lliures com vostès a l'escenari dels Grammy", ha assenyalat Zelenski. Després del seu discurs, el cantant John Legend ha interpretat el tema 'Free', al qual s'han sumat els artistes ucraïnesos Mika Newton, Lyuba Yakimchuk i Siuzanna Igidan.