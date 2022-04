El berguedà Joan Peralba i la gironina Meritxell Pubill han posat en marxa una campanya de micromecenatge per finançar la publicació del conte El passerell del Berguedà, un volum il·lustrat adreçat a alumnes de 6è de primària i 1r d’ESO que treballa valors com la constància, l’amistat i la creença en un mateix. Per participar en el projecte, que encara té vint dies de recorregut, cal entrar a la pàgina web https://edita.cat/projects/el-passerell-del-bergueda i mirar les diferents aportacions que es poden fer amb les seves corresponents recompenses.

«El conte explica que has de lluitar per allò que tu vols ser», explica Pubill sobre un àlbum que publicarà el segell editorial El Cep i la Nansa si la campanya arriba a bon port. El protagonista és en Pepito, un petit passerell que aconsegueix fer realitat el somni de compondre una melodia tot i les burles dels qui no el creuen capacitat per fer-ho. El Pepito, no obstant això, té el suport d’algú que confia en ell, el voltor Guillem.

Per fer possible la viabilitat del projecte, la campanya de mecenatge aspira a aconseguir 4.936 euros. El conte està signat en llenguatge de signes i és un homenatge a un dels compositors preferits de l’autora, Ludwig van Beethoven, capaç de crear la novena simfonia tot i la seva sordesa.

El projecte es va posar en marxa fa un parell d’anys però la pandèmia va obligar a ajornar-lo. Tot i això, Peralba i Pubill, amics i amants de la música, van entomar el repte.

«Tot va sorgir quan un dia, parlant de música, en Joan em va comentar que seria un plaer per ell tenir una pròpia melodia, una creada exclusivament per a ell», recorda Pubill: «li vaig demanar quin títol li posaria i no va dubtar gens, El passerell del Berguedà. Després, no en vem parlar més, així va quedar. Però en apropar-se el seu aniversari vaig pensar que estaria bé regalar-li una petita melodia amb aquest títol».

La història va continuar quan Pubill va ensenyar la peça musical als seus alumnes, que aviat la van aprendre. «La vaig gravar i el dia de l’aniversari d’en Joan li vaig regalar juntament amb la partitura», recorda la professora. Aleshores, però, la història encara no existia, només era una cançó sobre un passerell, però sense cap relat al darrera, tal i com li va fer veure una alumna de 1r d’ESO a Pubill. D’aquesta manera va néixer el conte.

La història del passerell està ambientada a la Font Negra de Berga, i en el llibre hi apareixen altres escenaris de la comarca com la font del Guiu i el mirador de la Figuerassa. Les il·lustracions són obra de Cristina Vega i el conte inclou una guia didàctica per treballar valors en diferents assignatures.