Conèixer racons de Manresa a través de fragments de textos literaris d'autors locals i foranis. Aquest és l'objectiu de Mapa Literari, una aplicació impulsada des d'Òmnium Bages-Moinaès i la Fundació Independència i Progrés. Es tracta d'un recull d'escrits en prosa i poesia que van des del segle XVIII fins al XX on es parla de la ciutat en diferents èpoques i que fan referència a algun racó del municipi. En total, s'han marcat 21 punts. Entre els autors seleccionats, hi ha el baró de Maldà, Josep Tomàs Cabot o Josep Maria Espinàs. L'aplicació, disponible al web d'Òmnium, permet descarregar-se el mapa, els textos així com àudios dels textos i s'inspira en una ruta literària que ja es va fer de forma presencial fa un temps.

La selecció de textos l'ha fet Llorenç Capdevila i no es descarta incorporar nous punts i textos en un futur. El coordinador del projecte, Jordi Estrada, explica a l'ACN que aquesta aplicació és una "versió digitalitzada" d'aquella ruta literària i que s'ha posat en marxa pensant en els visitants però també en els mateixos manresans. La tria inclou textos "d'interès literari" i s'han exclòs, entre d'altres, obres de tipus historiogràfic. A tall d'exemple, Estrada explica que un dels punts inclou un fragment escrit per Josep Maria Espinàs, inclòs a 'Ciutats de Catalunya' (1956). L'autor, que va fer la mili Manresa, destaca especialment el fred que va passar a la ciutat, descriu El Casino d'aquella època i elogia el passeig tot dient que no n'hi ha cap més a Catalunya com aquest. També hi ha altres escriptors cèlebres com Josep Pla i autors locals com Josep Tomàs Cabot. Per als impulsors, l'aplicació té una vessant cultural però també educativa, ja que es pot utilitzar també a les escoles. Els 16 autors i els 21 espais Les Bases de Manresa – Teatre Kursaal - Vicenç Prat, Memòries. Centre d'Estudis del Bages, 2002 Tardor al Passeig – inici del Passeig Pere III - Josep Tomàs Cabot, "Tardor al Passeig", article publicat a Regió 7 el 2002, en la secció "Postals electròniques" El Passeig, cap a 1930 - xamfrà del Passeig Pere III amb el carrer de Casanova - Vicenç Prat, Un llibre verd. Centre d'Estudis del Bages, 2002 El Casino dels senyors – Casino (vora l'escultura d'Amat-Piniella) - Joaquim Amat-Piniella, El casino dels senyors. Ensiola, 2013 El Casino – Passeig de Pere III, davant del Casino - Josep Maria Espinàs, Ciutats de Catalunya. Selecta, 1970 L'enamorament - carrer de la Mel, número 8 - Gabriel Mora i Arana, poema inèdit, escrit per al festival literari Tocats de Lletra, 2012 El farmacèutic Antoni Esteve – Plana de l'Om - Joaquim Amat-Piniella, Ombres al calidoscopi, 1933 Sant Miquel i l'Om - carrer de Sant Miquel - Ferran Puigdellívol, Cementiri d'estels, 1982 La miraculosa Llum de Manresa - església del Carme - Felip Graugés, Obra poètica. Mirall, 1989 Encara hi és - carrer de Puigterrà de Dalt - Climent Forner, Preneu-m'ho tot, deixeu-me la Paraula. L'Albí, 2007 La Seu – baixada de la Seu - Josep Pla, Tres guies. Destino, 1976 La seu se'n va a córrer món - la Seu - Lluís Calderer, La seu se'n va a córrer món. L'Albí, 2008 Panorama de la ciutat – Parc de la Seu - Josep Pla, Tres guies. Destino, 1976 El Pont Vell – Parc de la Seu - Ferran Puigdellívol, Cementiri d'estels, 1982 Les barquetes del riu – Parc de la Seu - Vicenç Prat, Memòries. Centre d'Estudis del Bages, 2002 El Col·legi de Sant Ignasi – Via de Sant Ignasi - Josep Maria de Sagarra, Memòries. Aedos, 1952 Visita a la Cova – La Cova - Baró de Maldà, Calaix de sastre. Curial, 1985 La creu de la Culla – Jacint Verdaguer, La creu de la Culla, publicat a la revista "La Covadonga Catalana", núm. 2 (febrer de 1901) La culla – casa de la Culla - Maurici Fius i Palà, Revista Jorba, 1935 L'oncle de Viladordis – la creu de la Culla - J.V.Foix, Tocant a mà. Edicions 62, 1972 Els manresans – carrer de la Canal - Josep Maria Planes, "Una visió de Manresa", Mirador, núm. 176, 16 de juny de 1932