L’editorial del grup Prensa Ibérica, del qual en forma part Regió7, arriba a Sant Jordi en plena forma i amb autors com Dostoievski, Wilde, Zola, Espronceda i Clarín en el seu catàleg de novetats recents. A més, el segell radicat a Barcelona se significa també per les seves edicions d’àlbums il·lustrats infantils, com els que formen part de les col·leccions Petita & Gran / Petit & Gran que, entre les dues, ja sumen més de noranta títols.

Una de les grans publicacions d’Alba en els darrers temps és la reedició de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, un títol indispensable en la història de les lletres hispanes. Les vicissituds d’Ana Ozores i l’Espanya de la Restauració ressonen encara a partir de temes universals com la corrupció política i la perversió dels valors morals. Amb motiu del 200 aniversari del naixement del gran Dostoievski, Alba també ha entomat l’edició d’una de les seves grans novel·les, El adolescente, escrita entre Els dimonis i Els germans Karamazov. Del catàleg d’Alba també n’emergeix la veu poderosa de Wilde i la lúcida trilogia de Zola sobre la decadència democràtica del París del seu temps. En el camp de la poesia, un clàssic com Espronceda i les veus noves d’autors sorgits del món digital. De la ficció moderna, Hazzard i Kent llueixen el seu talent. I entre els àlbums infantils, destaca un llibre sobre tenir cura d’un hort.