Maryam Assakat (Marroc, 2000) treballa des del 2018 com a llibretera a la Parcir de Manresa. De dia recomana llibres juvenils als clients més joves de l’establiment. De nit trasllada aquesta tasca a les xarxes socials, a través de vídeos que publica en el seu compte de TikTok @maryam.and.books. Des de l’estiu passat és una passió que aquesta veïna de Navarcles ja comparteix amb més d’un milió i mig de seguidors.

Com va començar a recomanar llibres a través de les xarxes socials?

Tot va començar un dia que estava treballant fins ben tard. Eren les deu de la nit, estava sola, avorrida i amb un telèfon al costat. Ja feia temps que veia moltes noies utilitzar TikTok per penjar vídeos relacionats amb llibres. Vaig pensar que tenir una llibreria per a mi sola en aquell moment era una oportunitat i m’hi vaig llançar. Va ser un primer vídeo molt absurd però vaig aconseguir 700 visites en una sola nit, i per a mi ja va ser un èxit.

I ara té un milió i mig de seguidors. Com ha viscut aquest creixement?

Ha anat per etapes. Per arribar als 10.000 primers seguidors vaig trigar un mes. Tres mesos després ja en tenia 200.000. Anava a dormir i de la nit al dia en sumava milers. Després de sis mesos de crear contingut diari vaig arribar al milió.

Una xifra amb molts zeros...

En aquell moment em vaig espantar molt. Vaig estar tres dies sense penjar vídeos perquè creia que no em mereixia que tanta gent m’estigués observant. He crescut molt ràpid però no m’agrada mirar números. A més, sé que tard o d’hora arribarà un dia que m’agradaria poder deixar-ho sense cap mena de remordiment. Ara em dedico al sector editorial però tinc altres aspiracions. Aquest somni, per sort, l’he pogut explorar de ben joveneta.

Fora de les xarxes socials vostè treballa en una llibreria. L’han reconeguda a la feina pel seu perfil com a influencer?

Per la botiga han passat uns quants seguidors, i és molt emocionant perquè t’adones que són reals i no només un número en una pantalla. Em fan veure que el que faig té un petit impacte en les persones. Però no sempre és fàcil. M’he trobat amb gent que ve amb molt bona fe i volen passar temps amb mi, però jo en aquell moment no soc una influencer, soc una llibretera i em sap greu negar-los l’atenció.

Els clients que té compren en funció de les recomanacions que fan joves com vostè a les xarxes socials?

Molts venen influenciats per la publicitat que han vist a internet. Si pares l’orella, sempre sents el comentari d’aquell qui busca la recomanació que ha fet algú a TikTok. Això abans no passava. Els clients trigaven un mes a tornar a comprar, ara venen al cap de dos dies. Hi ha molta gent que abans no llegia i ara ho fa gràcies a les publicacions que els usuaris pengen a través de les xarxes socials. Per això, jo acostumo a destacar a la secció de juvenil els llibres que més es mouen per TikTok. Estic segura que és qüestió de temps que les llibreries acabin creant un espai amb una selecció de lectures recomanades a les xarxes socials.

Quin paper juguen les xarxes socials a l’hora de donar publicitat a una novetat editorial?

Un d’important. Moltes editorials ho veuen com un model de negoci i s’aprofiten dels influencers literaris. Ens veuen com un diamant en brut. Envien llibres en massa, volen que els llegeixis i et demanen que pengis un vídeo donant la teva opinió. Vulguis o no, acabes fent publicitat gratuïta. En el meu cas, com que no em paguen, tinc la llibertat de criticar els llibres tant com vulgui.

Col·labora sovint amb les editorials?

De vegades no, per la pressió de fer una bona crítica. Prefereixo comprar llibres pel meu compte i tenir la meva independència total per opinar, que me n’enviïn un llibre i no saber com salvar la ressenya. Quan et regalen un llibre, et pot agradar o no, però crec que sempre hi ha alguna cosa bona que les influencers literàries intentem esprémer. Personalment, no m’agrada donar una opinió molt crítica perquè això influiria en la decisió final de compra de l’usuari.

I no és aquest l’objectiu d’un influencer de llibres?

Potser a mi aquella lectura no m’ha agradat per alguna cosa que a un altre lector l’acabarà fascinant. Jo he trigat anys a dir que soc lectora i saber que no he de jutjar el món de la literatura per una lectura que no m’ha agradat. Un llibre no et canvia la vida d’un dia per un altre. Oi que diuen que es necessiten 30 dies per crear una rutina? Doncs es necessiten 30 llibres per enamorar-te d’aquest món.

Veu una aproximació per part dels infants a la literatura?

Fa quatre anys el gènere juvenil estava molt apagat. Per sort el catàleg de les lectures d’ESO està canviant molt. Ara a l’escola tracten novel·les més actuals i he vist que els donen primeres parts de sagues com la de Percy Jackson per animar-los a seguir llegint. I funciona. Molts d’ells et pregunten si tens la continuació perquè l’han llegit a l’institut i els ha agradat. Tot i així, crec que encara falta molt per triar lectures amb més diversitat de gènere i sexualitat. Al públic adult li costa potenciar aquestes històries entre els infants.

Com preveu la diada de Sant Jordi?

Serà un dia fort. Crec que Sant Jordi es començarà a viure el 22. Crec que hi haurà molta iniciativa per part del públic jove, que ja demana als pares vint euros per comprar el llibre que fa temps que tenen al cap. Trobarem una gran diversitat de compradors i es vendrà de tot, com sempre, i no només el típic best-seller. Possiblement serà un dels anys amb més diversitat.