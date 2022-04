Els escriptors Gemma Camps, Llorenç Capdevila i Jordi Estrada, l'experta en llibres i tiktoker Maryam Assakat i la directora del Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat, Núria Brugarolas formaran el jurat del 10è concurs de relats breus de Regió7, que aquest diumenge tanca el període de participació.

Enguany, el certamen literari d'aquest diari convida, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, a escriure un relat breu que uneixi Sant Jordi i Sant Ignasi de Loiola, de qui se celebra els 500 anys de la seva arribada a la capital del Bages. El text ha de ser original, en català i de com a màxim 1.500 caràcters, espais inclosos.

El guanyador del concurs rebrà un premi de 200 euros, una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un petit lot de llibres. El segon i el tercer premi estan dotats en 150 i 100 euros, respectivament, a més de la subscripció al diari, el val de la Parcir i el lot de llibres.

El jurat torna a estar format per noms fortament vinculats amb la literatura. Gemma Camps, periodista d'aquest diari, acaba de publicar 'Zero Bombai' (Parcir), el seu quart llibre. Jordi Estrada va presentar el febrer passat la seva segona novel·la, 'Lilinne i les bombolles de sabó' (Edicions de 1984), quatre mesos després que Llorenç Capdevila fes el mateix amb 'Pell de serp' (Pagès Editors). Assakat, per la seva banda, treballa des del 2018 com a llibretera a la Parcir de Manresa i parla de llibres a TikTok, on la segueixen més d'1,5 milions de persones. I Núria Brugarolas dirigeix el CNL Montserrat des de l'any 2007 i serà l'encarregada de ponderar la correcció dels relats finalistes.

D'entre tots els relats rebuts, la redacció de Regió7 en farà una primera selecció de 10. Aquests treballs finalistes són els que finalment valorarà el jurat i tots els seus autors tindran com a premi un petit lot de llibres d'Angle Editorial, Farell Editors i Alba Editorial, que juntament amb l'Ajuntament i Parcir col·laboren amb el certamen.

A més, aquests 10 relats finalistes es convertiran en obres d'art. Deu joves il·lustradors de la Catalunya Central escollits pel consistori manresà seran els encarregats de convertir en dibuix cada text i el resultat final es podrà veure en una mostra itinerant. La primera parada serà a l'Oficina Jove (edifici Joan Amades) durant els mesos de juny i juliol; i després passarà per la Biblioteca del Casino al setembre; per La Kampana a l'octubre; la Biblioteca Ateneu Les Bases al novembre; un espai vinculat amb Sant Ignasi encara per concretar durant el desembre; el Centre Cívic Selves i Carner al gener; i el Casal de Les Escodines al febrer.

Com presentar els textos

L'enviament dels relats es fa a través d'aquesta mateixa pàgina web de Regió7 i hi ha temps fins diumenge, a la mitjanit. S'han de presentar en format word o similar (ha de ser un arxiu informàtic que permeti l'edició del text) i no s'acceptaran formats tancats (PDF) en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició. Cal ajustar-se a la temàtica proposada i no superar els 1.500 caràcters (sense incloure el títol). Les dades de contacte es faciliten en el mateix formulari d'enviament del relat. El podeu trobar a continuació: