El grup escènic Nostra Llar del Poble Nou de Manresa va decidir fer la Terra baixa d’Àngel Guimerà abans d’assabentar-se que seria el clàssic que posaria de moda el programa de TV3 El llop. Va ser durant els assajos de la comèdia musical T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré!, que van estrenar el setembre passat i que al gener van portar a la Sala Petita del Kursaal. Quan van adonar-se que es crearia una companyia amateur amb càstings televisats per portar a escena aquesta mateixa producció, van replantejar-s’ho, però «vam convenir que eren projectes molt diferents, que també el nostre públic és molt diferent, i no havíem de canviar res», remarca Jordi Gener, director de l’obra del grup Nostra Llar.

La coincidència també ha fet que la companyia sorgida d’El llop representi avui, amb les entrades exhaurides, la seva moderna versió de Terra baixa al teatre Kursaal. «L’anirem a veure, perquè hi ha amistat amb un dels actors, en Pep Carpena, que fa de Sebastià, pel fet de compartir experiències teatrals a Sabadell», diu Gener. Mentre que la Nostra Llar estrena demà les dotze funcions que farà durant quatre setmanes (dissabtes, tarda i nit; i diumenge, a la tarda) d’una versió «amb una posada en escena clàssica, però gens carrinclona».

L’escenografia, «que és preciosa» recrea un antic molí, amb les seves eines de camp, a la sala d’actes del Casal Parroquial del Poble Nou, que mantindrà l’aforament a només 30 persones, situades a tres bandes de l’espai escènic. Això permetrà que els espectadors puguin gaudir «al detall de la intensitat dramàtica de les interpretacions».

Gener apunta que, després de dos musicals i una comèdia, al grup Nostra Llar ja li tocava fer un clàssic català, «que sempre han agradat molt al Poble Nou. El darrer va ser el 2017: L’hostal de la Glòria, una obra de la qual farem una lectura el 25 de maig, amb motiu del centenari de Maria Matilde Almendros». Però el que no s’havia fet mai al Poble Nou és un Guimerà: «a mi també m’agrada molt La filla del mar, però la primera idea d’en Jaume Puig, el coordinador del grup, va ser Terra baixa i, ostres, és un títol universal, que toca temes com l’abús de poder, la violència de gènere, la lluita entre el camp i la ciutat... Ara no hi ha gaires persones que viuen aïllades com en Manelic, però sí que hi ha persones que decideixen trencar amb tot i deixar la ciutat per anar a viure al camp i tenir un hortet i espavilar-se per sortir una mica d’aquesta societat».

Per tal d’apropar el text de Guimerà a l’espectador actual, es va fer una dramatúrgia, eliminant «molta sobreinformació que no aportava gaire res des de la perspectiva d’avui en dia. I també es va llimar el llenguatge perquè fos més fluït», exposa el director, que afegeix que el públic es trobarà «amb un registre molt diferent de tot el que hem fet en els últims anys, i que permet veure la versalitat que tenim a l’hora de fer teatre».

En l’espectacle hi participen onze actors per funció (hi ha un personatge que fan dos actors), i «la feina es va encarrilar amb un bon repartiment, que encaixa amb els personatges. Però hem hagut de treballar, perquè no és una obra fàcil: hi ha molt de text i situacions que no estem acostumats a viure, amb xocs de sentiments molt bèsties. Però crec que s’ha aconseguit un molt bon resultat, amb personatges que han fluït de manera meravellosa des del minut zero».