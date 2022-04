La presentació del CD Sardanes de Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada, diumenge (11.30 h) a la sala de cultura Cal Gallifa, serà també un concert d’homenatge al trompetista manresà David Solernou Bellido, traspassat sobtadament el gener passat. De fet, tal i com explica Maria Dolors Tantinyà, presidenta de l’Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada, l’origen del treball discogràfic és en una trobada casual per esmorzar amb el músic, que formava part de la junta directiva de l’entitat: «ell sempre estava maquinant, i va tenir la idea de fer alguna cosa per Nadal amb la Selvatana, la cobla amb la qual tocava». Amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Selvatana va enregistrar deu sardanes dedicades a Sant Joan al local de La Verbena i es va decidir fer una festa per presentar-lo, que ara també serà un homenatge a Solernou, amb l’estrena de David gas i llum, de Genís Velasco, i la projecció de fotos i vídeos. Les dues últimes sardanes es podran ballar.