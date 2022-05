Estrella del rock, viatger de motxilla, fill de família benestant... El músic Manu Chao (París, 1961) ha sabut forjar-se amb el temps una imatge que, més o menys calculada, l’ha mantingut com una incògnita per al gran públic un cop baixava dels escenaris. Precisament, en aquests moments lluny dels focus, és en el que es basa Clandestino. En busca de Manu Chao (Libros del Kultrum, 2022), una biografia nascuda dels viatges, experiències i converses que el periodista britànic Peter Culshaw va acumular amb el francès al llarg de diversos anys i països.

Malgrat haver vist la llum en diversos idiomes durant prop d’una dècada, el llibre apareix ara per primer cop en castellà en un moment particularment simbòlic, amb Chao acabat d’entrar a la seixantena i quatre anys després de la mort del periodista i també músic Ramon Chao, pare del cantant i figura constantment present en la seva vida i carrera.

Redactat amb un estil endimoniadament àgil, Culshaw dibuixa un recorregut que passa de puntetes per la plàcida infància de Chao –en un barri residencial parisenc de famílies amb inquietuds artístiques i en una llar amb visites il·lustres com les de Gabriel García Márquez i Alejo Carpentier– i fa una bona mossegada en els anys en què el músic va acumular experiències abans de fundar Mano Negra (1987-1995), grup amb el qual va aconseguir un èxit mundial que va tenir un final abrupte després de gires interminables i projectes suïcides com ara concerts a bord d’un antic vaixell mercant que recorria la costa llatinoamericana.

Un èxit, aquest, que el llibre retrata també en la seva part fosca, en recórrer els foscos anys d’excessos i giragonses que van unir el final de Mano Negra i l’inici de la carrera en solitari de Chao amb la publicació de Clandestino (1998), anys que Culshaw situa en l’inici del mite de la figura errant que acompanya el músic.

Amb fama d’esquiu i poc propens a parlar amb la premsa, el llibre retrata una personalitat complexa i no sempre amigable i no fuig d’estudi a l’hora de desgranar les contradiccions polítiques, econòmiques i socials que innegablement han envoltat Chao ja des dels inicis de la seva carrera. Unes contradiccions que en la biografia apareixen com a part implícita d’un temps i un context musical únics i on el cantant ha desenvolupat una carrera que ara sembla haver posat voluntàriament en standby.

Aquest retrat del context i del món musical fan també del llibre una lectura dirigida no només a fans de Chao sinó també per a tots els interessats a saber com funciona un mercat musical sempre voraç i mutant i fer-ho a través d’una peça que, sent-ne una de clau, ha intentat sempre evitar que l’engolís.