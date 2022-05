L'igualadí Roger Argemí ha quedat setè en el festival Liet, un altre esdeveniment similar a Eurovisió, però amb la condició que per participar s'ha de cantar en qualsevol llengua minoritària europea. Aquesta tretzena edició s'ha fet a la ciutat danesa de Tonder, amb tretze participants de tots els estils musicals.

El Liet, que té el suport del Consell d'Europa, vol ajudar a promocionar les llengües minoritàries, que difícilment arribaran a festivals molt més populars, com el d'Eurovisió. En el cas del català, mai ha arribat a la final perquè els sis representants d'Andorra s'han quedat a les semifinals. El cantant d'Igualada ja havia estat seleccionat per a l'edició del 2020, cancel·lada per la pandèmia, i ara ha aconseguit interpretar el seu tema "La contradicció".

Roger Argemí ha intervingut en la posició número deu, la mateixa que també va tenir Chanel a Eurovisió. La gallega Carolina Rubirosa també ha participat al festival a Tonder, amb la cançó "O teu camiñar".

El festival Liet

A més del català, el gallec o l'asturià, a les diferents edicions del Liet s'han sentit temes cantants en sami, que es parla a Lapònia, el bretó de França o el còrnic que es va deixar de parlar al Regne Unit al segle XIX, entre d'altres.

El festival Liet es va celebrar per primera vegada el 1991 a Frísia, al nord dels Països Baixos. El nom ve del frisó "liet", que vol dir "cançó". El grup de Sabadell Pomada, ara desaparegut, va guanyar aquella primera edició amb el tema "En Pere Gallerí".