El cineasta nord-americà Oliver Stone s’abona a la teoria de la conspiració en el documental sobre l’assassinat de Kennedy, trenta anys després d’estrenar la seva pel·lícula de ficció JFK: Caso abiero, en la qual explorava les múltiples controvèrsies i encobriments que van envoltar el dramàtic assassinat del polític estatunidenc. Ara, en format documental, JFK: Caso revisado, que va obrir Canes ara fa un any, es va estrenar en el BCN Film Fest el passat abril, arriba a les pantalles de cinema. Stone construeix un vibrant treball a partir dels arxius desclassificats pel govern americà des del 2017 i que tira per terra la teoria de la bala màgica (defensa que hi va haver més de 4 trets) i de Lee Harvey Oswald com a únic franctirador.

Stone ha tornat al magnifici del 1963 després de constatar que «en el món hi havia molt d’interès per Kennedy» i després de l’èxit del film de 1991: «Pensava que seria un fracàs, i em va sorprendre l’èxit, i no només als Estats Units, sinó a tot el món». El documental posa en dubte la versió oficial, la que diu que Lee Harvey Oswald va ser el «llop solitari» que va matar a Kennedy: «Oswald era un tipus que tenia moltes connexions amb el servei secret, amb la CIA, que va estar a Rússia, a Nova Orleans, a Dallas, que estimava a Kennedy, perquè creia que era un home que podria canviar el món». Rebutja així mateix la versió que va oferir l’exdirector del FBI John Edgar Hoover, que explica que es van disparar tres bales des de darrere i que només va haver-hi un assassí. Stone ha aconseguit tres testimonis que neguen la versió que Oswald va disparar des del sisè pis de l’edifici de dipòsit de llibres escolars de Texas i que confirmen que es trobava en el segon pis, on treballava. Qualifica de «vergonya» la manipulació de proves en les bales, en el rifle suposadament utilitzat per Oswald, en les petjades. «Tot el que es va fer va ser criminal, i a més en l’autòpsia es va substituir el cervell de Kennedy». El film revela, també, que la CIA va preparar tres equips d’agents per atribuir el magnicidi, un a Chicago, un altre en Tampa (Florida) -que van ser avortats- i el tercer a Dallas, del qual en formaria part Oswald. Per tot plegat, el cineasta nord-americà creu que «el cas no està tancat, està molt obert».