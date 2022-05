L'igualadí Jordi Savall ha estat nomenat nou membre de la Reial Acadèmia Sueca de la Música, juntament amb altres músics del país i també estrangers com ell, les britàniques Sally Beamish i Norma Winstone o el francès Olivier Latry, entre altres.

L'acadèmia sueca és una institució centenària que tot just va celebrar els seus 250 anys el 2021, i actualment està presidia per Susanne Rydén. La institució gaudeix de gran prestigi al seu país, on és un ens de referència i de consulta per a les polítiques culturals dirigides a la música, i té influència en el debat sobre la vida musical a Suècia.